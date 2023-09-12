Экскурсионный тур «Дар богов Байкала» на 4 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Яркое осеннее путешествие начнётся с разнообразия пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Вы познакомитесь с величественным озером и увидите Байкал с высоты, прикоснётесь к истории сибирского города Иркутск и даже сможете выбрать экскурсии по желанию и побывать на островах Ольхон или Огой, в Сарминском ущелье или затерянной бухте.
Программа тура по дням
Пейзажи Прибайкалья
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Сбор группы:
8-8.30 В аэропорту на первом этаже напротив выдачи багажа с табличкой.
9-9.30 На ж/д вокзале (подъезд Пригородные кассы).
Групповой трансфер на побережье Малого моря. При позднем прибытии — отправление на дневном рейсе маршрутного автобуса. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла — покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу — героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии на Малое Море: размещение и обед на базе отдыха.
После обеда автомобильная экскурсия (по графику базы отдыха).
Ужин.
Питание: обед, ужин.
Гид: экскурсию проводит гид водитель/инструктор.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
В этот день вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Предлагаем вам за дополнительную плату самые интересные и популярные экскурсии.
Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал — это голубое сердце Сибири, а Ольхон — сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера — средоточие древних легенд и исторических преданий. Так, мыс Бурхан — это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса. История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов.
В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
Цель нашего путешествия — мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3 часов) — проводится до середины сентября.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.
Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы — на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье
Сарминское ущелье — одно из легендарных мест Байкала.
Сарма — самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье «Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога — это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…
Затерянная бухта
Бескрайние просторы, Большое море, горы и скалы, и ни души… такой Байкал открывается вам во время этой экскурсии. Мы пересекаем просторы Тажеранских степей и перед нами открывается Байкал, а далее в горы, в лесную часть берега, вверх на самую вершину — мыс Крест.
От подъема захватывает дух, и вот он — панорамный вид на Байкал, небольшие уютные бухточки внизу, в одну из них мы спустимся чуть позже, а пока наслаждаемся видами и единением с природой!
Далее по лесной дороге мы спустимся в бухту, в которой практически не бывает людей, так как добраться сюда очень сложно, побережье бухты — идеальные плоские камешки, по ним так приятно идти и слышать, как они шуршат под ногами. Вода здесь часто бывает достаточно теплой для купания. Пока вы наслаждаетесь Байкалом, мы организуем вам пикник.
Экскурсии проводятся по графику базы отдыха.
Гид: местный/водитель во время экскурсии.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по Иркутску
Завтрак. Свободное время. Обед.
Групповой трансфер в Иркутск.
Экскурсия по городу.
Город основан был в 1661 году служилыми казаками землепроходца и боярским сыном Яковом Похабовым как острог — деревянная крепость на месте соединения двух рек: стремительной Ангары и степенного Иркута. От этой реки и пошло название — Иркутск. Экскурсия знакомит с самыми интересными местами города, архитектурными и историческими памятниками и событиями.
Вашему вниманию предстанут: Вечный огонь, Польский костел, Спасская церковь, Собор Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор, Лингвистический университет, Знаменский женский монастырь (на территории находятся могилы декабристов), памятник адмиралу Колчаку, место его расстрела. Ул. Карла Маркса, особняки купцов, Драматический театр имени Охлопкова.
Прогулка по набережной реки Ангары — Памятник Александру III, Белый дом, Университет, Краеведческий музей.
Также мы прогуляемся по современному 130-му кварталу, наполненному духом старины.
После экскурсии заселение в гостиницу. Свободное время.
Питание: завтрак, обед.
Гид: во время экскурсии.
Прощание с Иркутском
Завтрак. Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
Внимание: возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).
Проживание
В туре предусмотрено размещение на базе отдыха на Малом море (2 ночи) и в отеле в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- комфорт — 29 150 рублей;
- комфорт+ — 36 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение:
- комфорт — 9 000 рублей;
- комфорт+ — 11 000 рублей.
Варианты проживания
Яковлев, 130 отель, Лазурный берег или аналог
Размещение в одном из отелей. Комфорт.
Яковлев: 1-2 фото, 130 отель: 3-4 фото, Лазурный берег: 5-7 фото.
Европа, Виктория, Иркутск, Ибис или аналог
Размещение в одном из отелей. Комфорт+.
Европа: 1-2 фото, Виктория: 3-4 фото, Иркутск: 5-7 фото, Ибис: 8-10 фото.
Ветер Странствий, Наратэй, Эльдорадо или аналог
Комфорт: размещение в одной из баз отдыха.
Ветер Странствий: 1-2 фото, Наратэй: 3-5 фото, Эльдорадо: 6-7 фото.
Мир Байкала, Баяр или аналог
Комфорт+: размещение в одной из баз отдыха.
Мир Байкала: 1-2 фото, Баяр: 3-5 фото.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в г. Иркутск, гостиница тур-класс, благоустроенный номер, 1 ночь
- Проживание на базе отдыха, благоустроенный номер, 2 ночи
- Питание по программе
- Групповой трансфер Иркутск-Малое море-Иркутск
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Экскурсия на Байкале (Тажераны), по графику турбазы
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии:экскурсия на остров Ольхон — 5 500 рублейэкскурсия на остров Огой — 3 500 рублейСарминское ущелье — 3 000 рублейзатерянная бухта — 5 500 рублей.
- Экскурсия на остров Ольхон — 5 500 рублей
- Экскурсия на остров Огой — 3 500 рублей
- Сарминское ущелье — 3 000 рублей
- Затерянная бухта — 5 500 рублей
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Минивэны и микроавтобусы на трассах с асфальтовым покрытием, на бездорожье — уазы (буханки). Транспорт рассчитан от 8 до 16 мест.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).
- С какими заболеваниями нельзя в тур?
Не принимаем людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом и серьезными хроническими заболеваниями.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.