Не участвовала раньше в групповых походах, только на машине. По воле случая добавилась в поход на Архей. Все слилось воедино и горы и погода и теплая вода на Байкале и конечно же Павел и Наташа, руководители нашего похода. Такие замечательные ребята и группа становится единым целым после знакомства. С ними, я думаю, ни снег ни дождь не страшен. Рекомендую желающим.