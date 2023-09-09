Нависающие над пропастью глыбы, каменные столбы, гроты.
В отрогах Приморского хребта, над северо-восточным склоном пади Ушканьей, возвышается удивительное творение природы, построенное из кристаллического известняка, породы, возраст которой — сотни миллионов лет.
Более десятка обрывистых скальных стен, будто врезанных в склон ущелья, поражают размерами и красотой.
В отрогах Приморского хребта, над северо-восточным склоном пади Ушканьей, возвышается удивительное творение природы, построенное из кристаллического известняка, породы, возраст которой — сотни миллионов лет.
Более десятка обрывистых скальных стен, будто врезанных в склон ущелья, поражают размерами и красотой.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Озеро Байкал
- Озеро Сухое
- Падь Ушканья
- Хамар-Дабан
Описание экскурсии
В путешествии нас ожидают:
- кольцевой маршрут протяженностью 14 км, проходящий через озеро Сухое, чаша которого заполняется один раз в несколько лет.
- скальные массивы пади Ушканьей и берег Байкала (участок Большой Байкальской тропы).
- удивительное зрелище с высоты птичьего полёта на просторы Байкала и заснеженные верхушки Хамар-Дабана.
- кедры на склонах Прибайкальского хребта возможно, возраст которых около 400 лет. Важная информация • Для комфортного и безопасного прохождения маршрута необходимо иметь обувь с протектором и фиксированным голеностопом.
- Рекомендуется взять с собой трекинговые или лыжные палки.
- Также подготовьте перекус и термос.
Даты тура: <br>15.06.2024 — 16.06.2024, <br>22.06.2024 — 23.06.2024, <br>27.07.2024 — 28.07.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Озеро Сухое
- Падь Ушканья
- Хамар-Дабан
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Оплата за посещение национального парка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы экскурсанта.
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура:
15.06.2024 — 16.06.2024,
22.06.2024 — 23.06.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024
15.06.2024 — 16.06.2024,
22.06.2024 — 23.06.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 сен 2023
Не участвовала раньше в групповых походах, только на машине. По воле случая добавилась в поход на Архей. Все слилось воедино и горы и погода и теплая вода на Байкале и конечно же Павел и Наташа, руководители нашего похода. Такие замечательные ребята и группа становится единым целым после знакомства. С ними, я думаю, ни снег ни дождь не страшен. Рекомендую желающим.
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