Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Каждый день будем начинать с практики «Архитектура Тела — Золотое Сечение» — это авторский метод Юлии Старцевой, направленный на коррекцию тела и его выстраивание в пропорциях золотого сечения. За 7 дней программы вы получите основы этого метода (как практические, так и теоретические) и сможете использовать в своей повседневной жизни.
Для практики понадобятся обтягивающие лосины, водолазка и носочки. Еще возьмите с собой дополнительный комплект теплой одежды и термобелья — на Байкале зимой довольно холодно, очень важно подобрать одежду так, чтобы не замерзнуть.