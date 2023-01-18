Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Духовные практики на Байкале

Раскрыть глубину и прозрачность своей души через чистоту Байкала

Прозрачный байкальский лед, чистая нетронутая природа, состояние спокойствия и умиротворения — на Байкале все располагает к тому, чтобы почувствовать себя и свое тело по-новому и открыть для себя новые смыслы.

Благодаря авторской методике «Архитектура тела — Золотое сечение» мы будем исследовать и менять себя и после путешествия точно не останемся прежними.
Духовные практики на Байкале
Духовные практики на Байкале
Духовные практики на Байкале
Духовные практики на Байкале
Духовные практики на Байкале
Духовные практики на Байкале
Духовные практики на Байкале
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Каждый день будем начинать с практики «Архитектура Тела — Золотое Сечение» — это авторский метод Юлии Старцевой, направленный на коррекцию тела и его выстраивание в пропорциях золотого сечения. За 7 дней программы вы получите основы этого метода (как практические, так и теоретические) и сможете использовать в своей повседневной жизни.

Для практики понадобятся обтягивающие лосины, водолазка и носочки. Еще возьмите с собой дополнительный комплект теплой одежды и термобелья — на Байкале зимой довольно холодно, очень важно подобрать одежду так, чтобы не замерзнуть.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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