Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Прозрачный байкальский лед, чистая нетронутая природа, состояние спокойствия и умиротворения — на Байкале все располагает к тому, чтобы почувствовать себя и свое тело по-новому и открыть для себя новые смыслы. Благодаря авторской методике «Архитектура тела — Золотое сечение» мы будем исследовать и менять себя и после путешествия точно не останемся прежними.

Описание

Организационные детали

Каждый день будем начинать с практики «Архитектура Тела — Золотое Сечение» — это авторский метод Юлии Старцевой, направленный на коррекцию тела и его выстраивание в пропорциях золотого сечения. За 7 дней программы вы получите основы этого метода (как практические, так и теоретические) и сможете использовать в своей повседневной жизни.

Для практики понадобятся обтягивающие лосины, водолазка и носочки. Еще возьмите с собой дополнительный комплект теплой одежды и термобелья — на Байкале зимой довольно холодно, очень важно подобрать одежду так, чтобы не замерзнуть.