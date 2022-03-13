Встреча в аэропорту Иркутска, трансфер на остров Ольхон. Дорога займёт 5-6 часов.
Обед запланирован в местном кафе, тут вы закажете и попробуете блюда Байкальской кухни.
Ольхон — самый большой и древний остров Байкальского архипелага. Его площадь 730 кв. км.
Остров привлекает людей со всего мира дикими пейзажами, природными достопримечательностями, разнообразием активностей и, конечно, энергетикой древних шаманских земель.
Сегодня мы отправимся в пешую экскурсию по острову к священной скале «Шаманка».
Она почитается, как одна из девяти святынь Азии. Тут до сих пор проводят обряды местные шаманы.
Вечером нас ждёт вкусный ужин и отдых в отеле.
Отправляемся изучать Байкал с воды!
Завтракаем, пьём ароматный кофе и ступаем на борт быстроходного катера. Нас ждёт путь к святым источникам.
Местность Сурхайте — уникальный регион Байкала, расположенный на Малом море.
После прибытия поднимемся на смотровую площадку, наберём воду в целебных горных источниках и обратимся к местным духам.
Следующий пункт назначения — остров Огой. Главная его достопримечательность — Ступа Просветления.
Буддийские ступы предназначаются для растворения негативных препятствий и приносят пользу людям, которые посещают их осознанно.
Внутри ступы заложены буддийские реликвии, драгоценные металлы и древние тексты мантр.
Возвращение на остров, ужин и отдых в отеле.
Меняем локацию! Сегодня вы увидите Байкал в новом обличии.
После вкусного завтрака выезжаем к северной части острова.
Тут нас ждёт энергетически заряженное место, одно из самых таинственных на острове — мыс Хобой.
В солнечную погоду открывается восхитительная панорама на противоположный берег.
Гид познакомит с историями и легендами этой местности.
После насыщенной прогулки садимся на быстроходный катер. Капитан держит курс к противоположному берегу.
Водная экскурсия продлится 5-6 часов. Вы увидите живописные заливы, бухты и архипелаги островов.
Самое интересное — вам предстоит познакомиться с Байкальской нерпой в естественной среде обитания.
К вечеру причалим к прибрежному посёлку Монахово на территории Бурятии. Остановимся на базе отдыха «Кумуткан».
Это уютный парк-отель, где вы отдохнёте после насыщенного дня и насладитесь свежим таежным воздухом.
К вашим услугам комфортабельные номера, большая территория отеля и Сибирская SPA-зона.
Сегодня мы познакомимся с новой красивейшей локацией: Баргузинская долина.
Это огромная территория с живописными горными склонами, реками и буддийскими храмами.
Вам предстоит увидеть Ининский сад камней, термальные источники, Сувинский замок, дворец богини Янжимы.
Гид подробно расскажет об историях и легендах этого места. Сегодня вы сделаете множество открытий.
Путешествие продлится в течение всего дня.
Обед-пикник на свежем воздухе. В меню национальные бурятские блюда.
Возвращение в отель, отдых, обмен впечатлениями.
Один из самых красивых дней путешествия. Вы познакомитесь с городом, который называют маленькой Индией — Улан-Удэ.
После прибытия в столицу Бурятии, заселяемся в отель «Сагаан Морин» и отправляемся на обзорную экскурсию.
Гостей покоряет проработанная архитектура городских сооружений и особый восточный колорит.
Он отражен в дацанах и храмовых постройках, которых тут огромное множество — город стоит у истоков российского буддизма.
Завершающий совместный ужин. Выберем одно из местных заведений и насладимся кухней современных кочевников.
Заключительный день путешествия и трансфер в аэропорт.
Будем ждать вас на Байкал в зимнем сезоне — это ещё один способ насладиться контрастами великого озера.
Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение – 12 000 рублей.
Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.
Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
Просторный комплекс находится в местности Максимиха прямо на берегу Байкала.
Удачное месторасположение: занятие по душе найдут любители спокойного и активного отдыха.
Отель «Сагаан Морин» с крытыми плавательными бассейнами, бесплатным проводным доступом в интернет и круглосуточной стойкой регистрации расположен в центре Улан-Удэ.
Из окон 16-этажного здания отеля «Сагаан Морин» открывается фантастический вид на город.
В отеле сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Панорама» на 15 этаже готовят блюда региональной бурятской и интернациональной кухни. Также работает рестобар «Пельмень».
Прогулка до Советской и Театральной площадей занимает 10 минут, Этнографический музей народов Забайкалья находится в 10 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.