Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия

Приглашаем в самое контрастное путешествие по Байкалу

5
1 отзыв
Приглашаем в самое контрастное путешествие по Байкалу! Мы предлагаем увидеть озеро с разных сторон, точнее с двух берегов: со стороны Ольхона и со стороны Бурятии. Протяженность линии маршрута: больше 700 км.

Вам предстоит пересечь на быстроходном катере границу двух регионов: Иркутской области и республики Бурятия.

В пути вы будете наблюдать живописные контрасты Сибирской природы: плавное перетекание степей в скалистые хребты, речных долин в возвышения мысов. Программа тура соответствует концепции: путешествие пройдёт ярко и динамично.

Вы увидите максимум локаций, попробуете максимум новых блюд, понаблюдаете максимум Байкальской природы.

Тур для тех, кто хочет почувствовать как можно больше! Гид познакомит с этникой и культурой двух коренных народов Байкала. Вас ждёт настоящий вихрь событий и впечатлений!
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Ближайшие даты:
16
июл
6
авг

Что вас ожидает 🤩

Ольхон
Ольхон
Сердце Байкала – скала, на которую ветра нанесли землю и там образовалась неповторимая экосистема, которая так манить туристов со всего света
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Вдохнете свежий байкальский воздух, посмотрите на простирающуюся ледовую гладь и почувствуете энергетическое единение с природой этого места
Остров Огой
Остров Огой
Место сакральное и очень необычное, обладает мощной энергетикой!
Местная кухня
Местная кухня
Попробуем блюда бурятской народной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом и другие
Баргузинская долина
Баргузинская долина
Это огромная территория с живописными горными склонами, реками и буддийскими храмами
Улан-Удэ
Улан-Удэ
Город, который называют маленькой Индией – проработанная архитектура городских сооружений и особый восточный колорит

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту Иркутска, трансфер на остров Ольхон. Дорога займёт 5-6 часов.

Обед запланирован в местном кафе, тут вы закажете и попробуете блюда Байкальской кухни.

Ольхон — самый большой и древний остров Байкальского архипелага. Его площадь 730 кв. км.

Остров привлекает людей со всего мира дикими пейзажами, природными достопримечательностями, разнообразием активностей и, конечно, энергетикой древних шаманских земель.

Сегодня мы отправимся в пешую экскурсию по острову к священной скале «Шаманка».

Она почитается, как одна из девяти святынь Азии. Тут до сих пор проводят обряды местные шаманы.

Вечером нас ждёт вкусный ужин и отдых в отеле.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - Огой

Отправляемся изучать Байкал с воды!

Завтракаем, пьём ароматный кофе и ступаем на борт быстроходного катера. Нас ждёт путь к святым источникам.

Местность Сурхайте — уникальный регион Байкала, расположенный на Малом море.

После прибытия поднимемся на смотровую площадку, наберём воду в целебных горных источниках и обратимся к местным духам.

Следующий пункт назначения — остров Огой. Главная его достопримечательность — Ступа Просветления.

Буддийские ступы предназначаются для растворения негативных препятствий и приносят пользу людям, которые посещают их осознанно.

Внутри ступы заложены буддийские реликвии, драгоценные металлы и древние тексты мантр.

Возвращение на остров, ужин и отдых в отеле.

Ольхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - ОгойОльхон - Огой
3 день

Ольхон - мыс Хобой - Монахово

Меняем локацию! Сегодня вы увидите Байкал в новом обличии.

После вкусного завтрака выезжаем к северной части острова.

Тут нас ждёт энергетически заряженное место, одно из самых таинственных на острове — мыс Хобой.

В солнечную погоду открывается восхитительная панорама на противоположный берег.

Гид познакомит с историями и легендами этой местности.

После насыщенной прогулки садимся на быстроходный катер. Капитан держит курс к противоположному берегу.

Водная экскурсия продлится 5-6 часов. Вы увидите живописные заливы, бухты и архипелаги островов.

Самое интересное — вам предстоит познакомиться с Байкальской нерпой в естественной среде обитания.

К вечеру причалим к прибрежному посёлку Монахово на территории Бурятии. Остановимся на базе отдыха «Кумуткан».

Это уютный парк-отель, где вы отдохнёте после насыщенного дня и насладитесь свежим таежным воздухом.

К вашим услугам комфортабельные номера, большая территория отеля и Сибирская SPA-зона.

Ольхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - МонаховоОльхон - мыс Хобой - Монахово
4 день

Максимиха - Баргузинская долина

Сегодня мы познакомимся с новой красивейшей локацией: Баргузинская долина.

Это огромная территория с живописными горными склонами, реками и буддийскими храмами.

Вам предстоит увидеть Ининский сад камней, термальные источники, Сувинский замок, дворец богини Янжимы.

Гид подробно расскажет об историях и легендах этого места. Сегодня вы сделаете множество открытий.

Путешествие продлится в течение всего дня.

Обед-пикник на свежем воздухе. В меню национальные бурятские блюда.

Возвращение в отель, отдых, обмен впечатлениями.

Максимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долинаМаксимиха - Баргузинская долина
5 день

Баргузинская долина - Улан-Удэ

Один из самых красивых дней путешествия. Вы познакомитесь с городом, который называют маленькой Индией — Улан-Удэ.

После прибытия в столицу Бурятии, заселяемся в отель «Сагаан Морин» и отправляемся на обзорную экскурсию.

Гостей покоряет проработанная архитектура городских сооружений и особый восточный колорит.

Он отражен в дацанах и храмовых постройках, которых тут огромное множество — город стоит у истоков российского буддизма.

Завершающий совместный ужин. Выберем одно из местных заведений и насладимся кухней современных кочевников.

Баргузинская долина - Улан-УдэБаргузинская долина - Улан-УдэБаргузинская долина - Улан-УдэБаргузинская долина - Улан-УдэБаргузинская долина - Улан-Удэ
6 день

Отъезд

Заключительный день путешествия и трансфер в аэропорт.

Будем ждать вас на Байкал в зимнем сезоне — это ещё один способ насладиться контрастами великого озера.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Проживание на базе Ольхон (2 ночи);
  • Проживание на базе отдыха Кумуткан(2 ночи);
  • Проживание в отеле Саган-Морин (1 ночь).

Доплата за одноместное размещение – 12 000 рублей.

Варианты проживания

База отдыха «Ольхон»

2 ночи

Кемпинг-отель «Ольхон» с рестораном расположен в поселке Хужир.

Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»

Парк-отель «Кумуткан» 3*

2 ночи

Просторный комплекс находится в местности Максимиха прямо на берегу Байкала.

Удачное месторасположение: занятие по душе найдут любители спокойного и активного отдыха.

Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*Парк-отель «Кумуткан» 3*

Отель «Сагаан Морин» 4*

1 ночь

Отель «Сагаан Морин» с крытыми плавательными бассейнами, бесплатным проводным доступом в интернет и круглосуточной стойкой регистрации расположен в центре Улан-Удэ.

Из окон 16-этажного здания отеля «Сагаан Морин» открывается фантастический вид на город.

В отеле сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Панорама» на 15 этаже готовят блюда региональной бурятской и интернациональной кухни. Также работает рестобар «Пельмень».

Прогулка до Советской и Театральной площадей занимает 10 минут, Этнографический музей народов Забайкалья находится в 10 км.

Отель «Сагаан Морин» 4*Отель «Сагаан Морин» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту на Тайота Хайс
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Экскурсия на остров Огой
  • Экскурсия на мыс Хобой
  • Экскурсия по Баргузинской долине
  • Питание: завтраки, обед-пикники на экскурсиях (2-ой, 3-ий, 4-ый дни), ужины на базе отдыха Кумуткан
  • Услуги гида
  • Разрешения на посещение нац. парка на Ольхоне
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
  • Билеты в нац. парк на посещение Ушканиьх островов
  • Трансфер в аэропорт в 6-ой день
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Р
13 мар 2022
Все хорошо

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