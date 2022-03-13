1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту Иркутска, трансфер на остров Ольхон. Дорога займёт 5-6 часов.

Обед запланирован в местном кафе, тут вы закажете и попробуете блюда Байкальской кухни.

Ольхон — самый большой и древний остров Байкальского архипелага. Его площадь 730 кв. км.

Остров привлекает людей со всего мира дикими пейзажами, природными достопримечательностями, разнообразием активностей и, конечно, энергетикой древних шаманских земель.

Сегодня мы отправимся в пешую экскурсию по острову к священной скале «Шаманка».

Она почитается, как одна из девяти святынь Азии. Тут до сих пор проводят обряды местные шаманы.

Вечером нас ждёт вкусный ужин и отдых в отеле.