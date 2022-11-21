Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает:

День 1:

09:30-10:00 — отправление из Иркутска. В дороге 3-4 часа.

12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню. Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.

14:00 — Доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. По пути будет несколько остановок на льду, в том числе у ледяных пещер.

18:30 — встретим закат на мысе Бурхан - скала Шаманка.

19:30 — заселение в гостиницу.

Питание не включено.

День 2:

08:30 — завтрак.

09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).

13:00 — обед на природе и продолжение путешествия по льду Байкала.

21:00-22:00 — возвращение в Иркутск.

Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько

запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая

обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.