Полюбоваться ледяными пейзажами Малого Моря, побывать на Хобое и «поцеловать» самое глубокое озеро
Насладимся красотами южной и северной частей острова: вы увидите настоящее царство льда, состоящее из гротов и сокуй, узнаете, чем знаменита скала Шаманка и посетите мыс Хобой. Желающие смогут покататься на коньках, чтобы получить максимум позитивных эмоций от путешествия.
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Описание
Организационные детали
Организационные детали:
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В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00.
Поэтому необходимо до 09:00 быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.
Программа тура по дням
Из Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому Морю
Отправляемся на остров Ольхон, который считается сердцем Байкала. В пути пообедаем тремя блюдами.
Добираемся до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Затем поедем на экскурсию по Малому Морю: увидим ледовые гроты, остров Огой и сокуи. Около 17:00 приедем в Хужир и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Вечером нас ждёт прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.
Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»
Встаём рано, ведь нас ждут новые интересные локации! Выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться красотами. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Обязательно покатаемся на коньках по озеру и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
Окончание тура
После завтрака в гостинице у вас будет свободное время, а затем мы вернёмся в Иркутск. По пути нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.