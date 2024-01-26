Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону

Полюбоваться ледяными пейзажами Малого Моря, побывать на Хобое и «поцеловать» самое глубокое озеро

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В минуты пребывания на Байкале перестаёшь понимать, где заканчивается реальность и начинается мечта. Берём только самое необходимое и отправляемся в небольшой тур в самое сердце Байкала — на Ольхон.

Насладимся красотами южной и северной частей острова: вы увидите настоящее царство льда, состоящее из гротов и сокуй, узнаете, чем знаменита скала Шаманка и посетите мыс Хобой. Желающие смогут покататься на коньках, чтобы получить максимум позитивных эмоций от путешествия.
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Две стороны одного острова: мини-тур по Ольхону
Ближайшие даты:
26
янв
29
янв
2
фев
16
фев
19
фев
1
мар
4
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Организационные детали:
Поможем выбрать авиабилеты по выгодной цене.

В первый день тура группа выезжает из г. Иркутск ровно в 09:00.
Поэтому необходимо до 09:00 быть в городе. Если вы решите прилететь заранее, сообщите, пожалуйста.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому Морю

Отправляемся на остров Ольхон, который считается сердцем Байкала. В пути пообедаем тремя блюдами.

Добираемся до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Затем поедем на экскурсию по Малому Морю: увидим ледовые гроты, остров Огой и сокуи. Около 17:00 приедем в Хужир и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Вечером нас ждёт прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.

Из Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому МорюИз Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому МорюИз Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому МорюИз Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому МорюИз Иркутска до Ольхона, экскурсия по Малому Морю
2 день

Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»

Встаём рано, ведь нас ждут новые интересные локации! Выезжаем на север острова — к мысу Хобой. По пути сделаем несколько остановок, чтобы насладиться красотами. Увидим мыс Саган-Хушун или «Три брата», посёлок Харанцы. Обязательно покатаемся на коньках по озеру и проведём ритуал «Поцелуй Байкала».

Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»Северная часть Ольхона: мысы Хобой и Саган-Хушун. Обряд «Поцелуй Байкала»
3 день

Окончание тура

После завтрака в гостинице у вас будет свободное время, а затем мы вернёмся в Иркутск. По пути нас ждёт обед из трёх блюд. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00
Завершение: Иркутск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Байкал
Многодневные туры
Ольхон
Мыс Хобой
Популярные места
3-дневные туры
Малое море Байкала
Природа и пейзажи

Похожие туры из Иркутска

Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Авторский тур
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
3 фев
18 фев
8 мар
47 000 за человека
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Авторский тур
4 дня
Тур по красотам Байкала: острова Ольхон и Огой
Загадать желание у ступы Просветления, побывать на Шаманке и устроить пикник на льду озера
Аэропорт Иркутска, 09:00. Также сможем забрать вас...
26 янв
29 янв
1 фев
4 фев
50 000 за человека
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Аэропорт Иркутска / гостиница, время зависит от вр...
13 фев
24 фев
27 фев
4 мар
35 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ