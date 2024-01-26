Отправляемся на остров Ольхон, который считается сердцем Байкала. В пути пообедаем тремя блюдами.

Добираемся до ледовой переправы. Преодолев её, пересядем на УАЗы. Затем поедем на экскурсию по Малому Морю: увидим ледовые гроты, остров Огой и сокуи. Около 17:00 приедем в Хужир и заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Вечером нас ждёт прогулка до скалы Шаманки. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Скала обладает невероятной энергетикой. Гид расскажет вам много увлекательных фактов о Шаманке. Здесь же встретим закат, а затем вернёмся в отель.