Мощь и красота Байкала

Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера. Здесь находится сегодня центр шаманизма для бурят, коренных жителей острова. О многих прибрежные мысах и скалах сложены древние легенды. Большая часть Ольхона — это заповедная земля национального парка, куда вы попадёте.

Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места. Экскурсия индивидуальная и адаптируется к каждому нашему гостю. Перемещение на авто комбинируется с пешими прогулками.

Как будет проходить наше путешествие

В первый день вы осмотрите байкальские бухты Тажеранской степи: Саган-Заба, бухта Ая, долину каменных духов и т. д. Переправившись на пароме, мы попадём в ольхонскую деревню Хужир и встретим закат на мысе Бурхан.

С утра байкальские приключения продолжаются: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три Брата, мыс Хобой. Будет достаточно времени для прогулки и запоминающихся фотографий.

Мы приготовим для вас пикник с ухой из байкальской рыбы. Это будет полный отрыв от городской цивилизации. Поздним вечером второго дня мы вернём вас в Иркутск

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