Двухдневный джип-тур на остров Ольхон

Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала,...

5
4 отзыва
Двухдневный джип-тур на Ольхон — уникальная возможность переночевать в самом сердце Байкала, встретить закат и рассвет на берегу великого озера почувствовать Байкал, увидеть первозданную природу, услышать тишину и дышать свежим байкальским воздухом.

Прогуляться по ольхонской деревне Хужир, заглянуть в сувенирные магазины, подкрепиться в местных кафе.
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон

Что вы увидите 🤩

  • Саган-Заба
  • Бухта Ая
  • Долина каменных духов и другие байкальские бухты Тажеранской степи
  • Ольхонская деревня Хужир
  • Мыс Бурхан
  • Мыс Харанцы
  • Урочище Песчаное
  • Скала Три Брата
  • Мыс Хобой
Мощь и красота Байкала
Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера. Здесь находится сегодня центр шаманизма для бурят, коренных жителей острова. О многих прибрежные мысах и скалах сложены древние легенды. Большая часть Ольхона — это заповедная земля национального парка, куда вы попадёте.
Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места. Экскурсия индивидуальная и адаптируется к каждому нашему гостю. Перемещение на авто комбинируется с пешими прогулками.
Как будет проходить наше путешествие
В первый день вы осмотрите байкальские бухты Тажеранской степи: Саган-Заба, бухта Ая, долину каменных духов и т. д. Переправившись на пароме, мы попадём в ольхонскую деревню Хужир и встретим закат на мысе Бурхан.
С утра байкальские приключения продолжаются: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три Брата, мыс Хобой. Будет достаточно времени для прогулки и запоминающихся фотографий.
Мы приготовим для вас пикник с ухой из байкальской рыбы. Это будет полный отрыв от городской цивилизации. Поздним вечером второго дня мы вернём вас в Иркутск
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером.
  • При желании за дополнительную плату экскурсию можно продлить и остаться на Ольхоне на вторую ночь, чтобы осмотреть его южную часть.
  • Время проведения экскурсии: 1 мая – 31 декабря.
🚩 Начало и место завершения: место Вашего проживания в Иркутске
 Что входит
  • Аренда автомобиля на 36 часов
  • Сопровождение гидом-водителем 36 часов
  • Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
 Что не входит
  • Питание в кафе оплачивается отдельно
  • Сбор национального парка не включен в стоимость — 500 руб. /чел.
  • Пикник — 500 руб. /чел.
  • Ваше проживание на Ольхоне. Гостиницу в Хужире туристы бронируют самостоятельно, гид может дать рекомендации
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером.
Время проведения: Ежедневно, круглогодично в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталья Л.
Наталья Л.
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