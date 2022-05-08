Джип-тур по острову Ольхон

Увидеть Шаманку и Хобой, заглянуть в дацан и отведать байкальскую уху

Авторский тур
За 3 дня вы исследуете остров Ольхон вдоль и поперёк! Насладитесь его красотой и энергетикой, побываете в сакральных местах и познакомитесь с культурой бурят.

Мы прокатим вас на джипах по бездорожью, вы попробуете знаменитые бурятские позы и другие национальные блюда, сделаете много кадров на память.

В завершении путешествия побываем в иркутском храме.
Джип-тур по острову Ольхон
Джип-тур по острову Ольхон
Джип-тур по острову Ольхон
Джип-тур по острову Ольхон
Джип-тур по острову Ольхон
Джип-тур по острову Ольхон
Джип-тур по острову Ольхон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 3 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 10:00. Если вы приезжаете ранее даты начала тура, пожалуйста, сообщите нам адрес вашей гостиницы, и наш водитель заберёт вас в 9:00-9:40
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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