Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 и отправимся в самое сердце Байкала, на Ольхон. По дороге сделаем остановку в кафе на обед, чтобы отведать бурятские позы и буузы. По живописному маршруту доберёмся до ледовой переправы, где нас встретит УАЗ, нак котором мы поедем в западную часть острова.

Посетим остров Огой. Здесь расположилась ступа Просветления, исполняющая желания и избавляющая от негативных эмоций. Увидим волшебные ледяные узоры на поверхности озера и, конечно, сделаем множество оригинальных кадров. А в это время наш гид-водитель приготовит уху из омуля.

Затем доберёмся до места проживания, разместимся в комнатах и отдохнём после первого насыщенного дня.