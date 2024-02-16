Попариться в баньке на берегу Байкала, встретить закат на скале Шаманке и покататься на коньках
Всего за 4 дня на Байкале мы успеем осмотреть главные достопримечательности, полюбоваться причудливыми ледяными узорами, полакомиться ухой из омуля и прыгнуть в прорубь после бани на берегу. В дополнение к основной программе предлагаем вам также посетить Листвянку.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Описание
Организационные детали
Одеваемся по погоде, прогноз смотрим перед вылетом. Обязательно: удобная, тёплая, нескользкая обувь, ветрозащитная куртка.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон - Огой
Встретим вас в аэропорту Иркутска в 09:00 и отправимся в самое сердце Байкала, на Ольхон. По дороге сделаем остановку в кафе на обед, чтобы отведать бурятские позы и буузы. По живописному маршруту доберёмся до ледовой переправы, где нас встретит УАЗ, нак котором мы поедем в западную часть острова.
Посетим остров Огой. Здесь расположилась ступа Просветления, исполняющая желания и избавляющая от негативных эмоций. Увидим волшебные ледяные узоры на поверхности озера и, конечно, сделаем множество оригинальных кадров. А в это время наш гид-водитель приготовит уху из омуля.
Затем доберёмся до места проживания, разместимся в комнатах и отдохнём после первого насыщенного дня.
Мыс Хобой, торосы и покатушки на коньках
Грузимся в УАЗ и направляемся к мысу Хобой, у которого Малое и Большое Моря Байкала встречаются. Настоящее место силы! Заедем посмотреть на торосы — нагромождения обломков льда, а потом погуляем вдоль берега, недалеко от деревни Харанцы, и полюбуемся невероятными гротами, украшенными гирляндами из сосулек. Вновь согреемся вкуснейшей ухой. Затем желающие смогут покататься по глади озера на коньках (необходимо сообщить свой размер организатору за день до экскурсии).
Румяные и приятно уставшие вернёмся место ночлега.
Окрестности Хужира и баня
Сегодня будем наслаждаться окрестностями Хужира. Дойдём до мыса Бурхан, где находится знаменитая скала Шаманка. Считается, что она обладает мистической энергетикой. Именно поэтому здесь шаманы проводили свои обряды. Увидим резные ледяные скульптуры, а затем вас ждёт банька прямо на берегу озера! Рядом с парилкой располагается прорубь. Получим настоящий заряд бодрости.
Вечером полюбуемся потрясающим закатом на смотровой площадке Шаманки.
Возвращение в Иркутск + дополнительная экскурсия в Листвянку
Выезжаем в Иркутск. К 15:00 уже будем в городе. Желающие продолжить отдых смогут отправиться в Листвянку, «Ворота Байкала». Здесь у вас будет возможность посетить музей Байкала, подняться на камень Черского по канатной дороге и покататься на хивусе — судне с воздушной подушкой. На местном рынке рекомендуем закупиться подарками для себя и близких.
По завершении экскурсии мы также проводим вас в Иркутск. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00Завершение: Аэропорт Иркутска, после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.