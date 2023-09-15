Путешествие с погружением в местную культуру и посещением всех знаковых локаций Байкала. Мы рассмотрим старинные деревянные дома в Иркутске, посетим музейный комплекс под открытым небом, где увидим уникальные памятники истории и архитектуры, и сходим в нерпинарий в Листвянке. Поднимемся на Камень Черского, поживём на самом большом острове на Байкале и на катере отправимся по Малому морю к буддийской ступе на Огой. Заедем в гости к бурятам в деревню «Золотая Орда», чтобы послушать игру на музыкальных инструментах, узнать об обычаях и увидеть традиционное жильё.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы едете один и подселение не представляется возможным (нет других одиночных туристов), то необходимо доплатить за 1-местное размещение.

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 35% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 2 дня до начала тура.