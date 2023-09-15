Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»

Увидеть буддийскую ступу, узнать о бурятских традициях и прокатиться на катере по Малому морю

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Путешествие с погружением в местную культуру и посещением всех знаковых локаций Байкала.

Мы рассмотрим старинные деревянные дома в Иркутске, посетим музейный комплекс под открытым небом, где увидим уникальные памятники истории и архитектуры, и сходим в нерпинарий в Листвянке.

Поднимемся на Камень Черского, поживём на самом большом острове на Байкале и на катере отправимся по Малому морю к буддийской ступе на Огой.

Заедем в гости к бурятам в деревню «Золотая Орда», чтобы послушать игру на музыкальных инструментах, узнать об обычаях и увидеть традиционное жильё.
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Этническое путешествие на Байкал: смешение культур, главные локации и знакомство с «Золотой Ордой»
Ближайшие даты:
15
сен
22
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы едете один и подселение не представляется возможным (нет других одиночных туристов), то необходимо доплатить за 1-местное размещение.

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 35% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 2 дня до начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск

Встречаемся в Иркутске в 09:00 и заселяемся в гостиницу. Во второй половине дня отправимся знакомиться с городом. Увидим место впадения реки Иркут в Ангару, прогуляемся по 130-му кварталу, где рассмотрим деревянные дома 18 века, и центральной части Иркутска. Посетим набережную, сквер Кирова, плотину ГЭС и сфотографируемся у памятника туристу.

ИркутскИркутскИркутскИркутскИркутскИркутскИркутск
2 день

«Тальцы» и достопримечательности Листвянки

После завтрака выселяемся из гостиницы и направляемся в сторону Листвянки. По дороге заедем в музейный комплекс деревянного зодчества «Тальцы», где прогуляемся по огромной территории под открытым небом и увидим уникальные памятники истории и архитектуры, познакомимся с бытом коренных народностей Прибайкалья.

К обеду уже будем в Листвянке, заселимся в гостевой дом и посетим нерпинарий. Желающие смогут купить картину, нарисованную пресноводным тюленем. Вечером поднимемся по канатной дороге на Камень Черского, откуда открывается вид на Байкал и вытекающую из него Ангару.

«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки«Тальцы» и достопримечательности Листвянки
3 день

Переезд на остров Ольхон и скала Шаманка

После завтрака переезжаем на остров Ольхон одним из способов: на скоростном теплоходе «Комета» или на микроавтобусе по суше. Дорога займёт от 4 до 6 часов. Разместимся в посёлке Хужир и прогуляемся вечером до скалы Шаманка, на которую посмотрим с мыса Бурхан. Здесь же находятся шаманские столбы сэргэ. Встретим красочный закат и полюбуемся Байкалом.

Переезд на остров Ольхон и скала ШаманкаПереезд на остров Ольхон и скала ШаманкаПереезд на остров Ольхон и скала ШаманкаПереезд на остров Ольхон и скала ШаманкаПереезд на остров Ольхон и скала ШаманкаПереезд на остров Ольхон и скала Шаманка
4 день

Северная часть острова

Сегодня отправимся к северному мысу острова, похожему на клык — Хобой. На местном транспорте (буханках) проедем по тропам Ольхона, полюбуемся из окна живописным лесом и степями. Увидим дюны, скалы, мыс «Три брата» и почувствуем себя на краю Земли, стоя у обрыва с видом на бескрайние водные просторы Байкала.

Вечером вернёмся в Хужир.

Северная часть островаСеверная часть островаСеверная часть островаСеверная часть островаСеверная часть островаСеверная часть острова
5 день

На катере к острову Огой и буддийской ступе

После завтрака разместимся на скоростном катере и отправимся по Малому морю к острову Огой. Здесь находится буддийская ступа Просветления, историю которой вам поведует гид.

Прогулка на катере занимает в одну сторону не менее 2 часов. Будет достаточно времени насладиться открывающимися панорамами сливающейся чистейшей воды с голубым небом и белёсыми возвышенностями на горизонте. Вечером вернёмся в Хужир.

На катере к острову Огой и буддийской ступеНа катере к острову Огой и буддийской ступеНа катере к острову Огой и буддийской ступеНа катере к острову Огой и буддийской ступеНа катере к острову Огой и буддийской ступе
6 день

Бурятская деревня «Золотая Орда» и возвращение в Иркутск

Сегодня нас ждут в гости в бурятской деревне «Золотая Орда», где мы поближе познакомимся с местной культурой, традициями и обычаями. Послушаем игру на музыкальных инструментах и пообщаемся с бурятами. Затем вернёмся в Иркутск. Переезд займёт около 5-6 часов.

Бурятская деревня «Золотая Орда» и возвращение в ИркутскБурятская деревня «Золотая Орда» и возвращение в ИркутскБурятская деревня «Золотая Орда» и возвращение в ИркутскБурятская деревня «Золотая Орда» и возвращение в ИркутскБурятская деревня «Золотая Орда» и возвращение в Иркутск
7 день

Отъезд

После завтрака выселяемся из гостиницы. За доплату предоставляется трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иркутск, сквер им. Кирова, остановка у гостиницы «Ангара», 09:00
Завершение: г. Иркутск, сквер им. Кирова, остановка у гостиницы «Ангара», 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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