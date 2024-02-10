Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности

Приготовить буузы, попариться в бане и устроить пикник в бухте Песчаной

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Байкал славится не только своими потрясающими пейзажами, но и традиционной кухней. Отправляемся в гастропутешествие к самому глубокому озеру мира.

Мы побываем в лучших заведениях Иркутска, Листвянки и Хужира, чтобы продегустировать кулинарные шедевры Восточной Сибири.

Заглянем в этнопарк «Золотая орда» и потрапезничаем с местными жителями, покатаемся на хивусе и полюбуемся Ольхоном, посетим сакральные локации и расслабимся в баньке с купелью.
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Гастрономическая сказка на Байкале: сибирская кухня, ледяные пейзажи и активности
Ближайшие даты:
10
фев
23
фев
6
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы
10 февраля 2024: Москва-Иркутск, а/к Аэрофлот, рейс SU‑1442, прилет в 08:35 (вылет из Москвы 9 февраля!)
14 февраля 2024: Иркутск-Москва а/к Аэрофлот, рейс SU-1445, вылет в 19:45

Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в Листвянку

Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем завтракать в ресторан в центре города. Из окон открывается панорамный вид на столицу Восточной Сибири. К завтраку нам подадут просекко.

Затем вас ждёт экскурсия по Иркутску. Будем передвигаться пешком и на микроавтобусе. Прогуляемся по набережной, осмотрим 130-й квартал и Спасскую церковь, увидим памятник Александру III и ледокол «Ангара». Погреться зайдём в кафе-кондитерскую, где пройдёт чайная церемония, а ещё мы сможем полакомиться брусничным пирогом.

Далее отправимся в Листвянку. Обязательно заглянем на смотровую площадку Камень Черского, откуда полюбуемся Байкалом. После этого пообедаем в лучшем заведении области: попробуем тартар из косули с соусом из чернослива, муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт — мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами под названием «Шаман-камень».

Ближе к вечеру заселимся в отель. В каждом номере вас будут ждать бутылочка игристого и фрукты.

Прибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в Листвянку
2 день

Покатушки на хивусе до Ольхона

После завтрака отправляемся кататься на судне с воздушной подушкой, хивусе. Мы доберёмся до самого сердца Байкала — острова Ольхон, а по пути будем наслаждаться ледяными пейзажами.

Остановимся недалеко от Большого Голоустного, чтобы полюбоваться подлёдным космосом: вы увидите тысячи пузырьков, застывших на поверхности озера. Далее заедем в бухту Песчаную, одно из самых живописных мест Байкала. Здесь устроим пикник и полакомимся ухой из свежевыловленной рыбы. Также проведём ритуал «Поцелуй Байкала».

Хивус домчит нас до посёлка Хужир, где мы разместимся в отеле. Отдохнув, пойдём ужинать в ресторан, ставший лучшим на побережье озера по версии издания The New York Times. Нам подадут бухлер, салат с ростбифом и байкальским папоротником, стуфат из баранины в соусе на основе красного вина.

После этого вернёмся в отель.

Покатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до ОльхонаПокатушки на хивусе до Ольхона
3 день

Джипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баня

Сегодня отправимся на север острова, к мысу Хобой. По дороге будем любоваться сказочными ледяными гротами и сделаем остановку на обед. Продегустируем рыбный суп из омуля, купаты и горячие лепёшки. Посетим знаменитую скалу Шаманку и 13 столбов сэргэ, которые, согласно поверью, соединяют три мира.

Вечером вернёмся в Хужир и поужинаем сагудаем из байкальской рыбы, утиной грудкой с пьяной грушей и соусом из лесных ягод. На десерт нам подадут «Ведро картошки»! Затем вас ждёт сибирская банька с купелью. Отдых дополнит травяной чай.

Джипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баняДжипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баня
4 день

Возвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-класс

После завтрака выезжаем обратно в Иркутск. По пути заглянем в этнопарк «Золотая орда», чтобы познакомиться с бытом и традициями бурят. Вас ждут небольшая экскурсия и дегустация таёжных напитков с национальными деликатесами: попробуем сало кабана и нарезку из жеребятины, ягодную настойку, бурятскую молочную водку и многое другое. Также местный житель расскажет вам об обычаях и застольях, а ещё научит правильно есть буузы. Во время обеда нам подадут ещё больше гастрономических изысков: похлёбку с мясом яка, хушууры с домашним сыром и десерт «Урмэ».

Добравшись до Иркутска, разместимся в отеле, отдохнём и соберёмся на ужин. Отправимся в кулинарную студию, где сможем сами под руководством шеф-повара приготовить сибирские и бурятские национальные блюда. Например, таёжный салат с вяленой медвежатиной и хворост. Затем будем дегустировать наши творения с вином и учиться танцевать бурятский танец ёхор.

Возвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-классВозвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-класс
5 день

Свободный день и отъезд

Позавтракав, вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере. На обед пойдём в особняк в центре Иркутска. Здесь готовят соленья в дубовых бочках, есть сыроварня, а ещё практикуются техники молекулярной кухни. Обязательно попробуем ремесленный сыр нескольких сортов, грузди, паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом. Нам подадут ягнёнка, запечённого со свеклой и гремолатой, и десерт в виде яблока с кедровым бисквитом, брусничным центром и чабрецом. Для нас также проведут чайную церемонию.

После обеда мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Свободный день и отъездСвободный день и отъездСвободный день и отъездСвободный день и отъездСвободный день и отъездСвободный день и отъездСвободный день и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Мыс Хобой
Природа и пейзажи
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