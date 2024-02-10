Приготовить буузы, попариться в бане и устроить пикник в бухте Песчаной
Мы побываем в лучших заведениях Иркутска, Листвянки и Хужира, чтобы продегустировать кулинарные шедевры Восточной Сибири.
Заглянем в этнопарк «Золотая орда» и потрапезничаем с местными жителями, покатаемся на хивусе и полюбуемся Ольхоном, посетим сакральные локации и расслабимся в баньке с купелью.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы
10 февраля 2024: Москва-Иркутск, а/к Аэрофлот, рейс SU‑1442, прилет в 08:35 (вылет из Москвы 9 февраля!)
14 февраля 2024: Иркутск-Москва а/к Аэрофлот, рейс SU-1445, вылет в 19:45
Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск: обзорная экскурсия и переезд в Листвянку
Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем завтракать в ресторан в центре города. Из окон открывается панорамный вид на столицу Восточной Сибири. К завтраку нам подадут просекко.
Затем вас ждёт экскурсия по Иркутску. Будем передвигаться пешком и на микроавтобусе. Прогуляемся по набережной, осмотрим 130-й квартал и Спасскую церковь, увидим памятник Александру III и ледокол «Ангара». Погреться зайдём в кафе-кондитерскую, где пройдёт чайная церемония, а ещё мы сможем полакомиться брусничным пирогом.
Далее отправимся в Листвянку. Обязательно заглянем на смотровую площадку Камень Черского, откуда полюбуемся Байкалом. После этого пообедаем в лучшем заведении области: попробуем тартар из косули с соусом из чернослива, муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт — мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами под названием «Шаман-камень».
Ближе к вечеру заселимся в отель. В каждом номере вас будут ждать бутылочка игристого и фрукты.
Покатушки на хивусе до Ольхона
После завтрака отправляемся кататься на судне с воздушной подушкой, хивусе. Мы доберёмся до самого сердца Байкала — острова Ольхон, а по пути будем наслаждаться ледяными пейзажами.
Остановимся недалеко от Большого Голоустного, чтобы полюбоваться подлёдным космосом: вы увидите тысячи пузырьков, застывших на поверхности озера. Далее заедем в бухту Песчаную, одно из самых живописных мест Байкала. Здесь устроим пикник и полакомимся ухой из свежевыловленной рыбы. Также проведём ритуал «Поцелуй Байкала».
Хивус домчит нас до посёлка Хужир, где мы разместимся в отеле. Отдохнув, пойдём ужинать в ресторан, ставший лучшим на побережье озера по версии издания The New York Times. Нам подадут бухлер, салат с ростбифом и байкальским папоротником, стуфат из баранины в соусе на основе красного вина.
После этого вернёмся в отель.
Джипинг по Ольхону: гроты, мыс Хобой и сибирская баня
Сегодня отправимся на север острова, к мысу Хобой. По дороге будем любоваться сказочными ледяными гротами и сделаем остановку на обед. Продегустируем рыбный суп из омуля, купаты и горячие лепёшки. Посетим знаменитую скалу Шаманку и 13 столбов сэргэ, которые, согласно поверью, соединяют три мира.
Вечером вернёмся в Хужир и поужинаем сагудаем из байкальской рыбы, утиной грудкой с пьяной грушей и соусом из лесных ягод. На десерт нам подадут «Ведро картошки»! Затем вас ждёт сибирская банька с купелью. Отдых дополнит травяной чай.
Возвращение в Иркутск: этнопарк «Золотая орда» и кулинарный мастер-класс
После завтрака выезжаем обратно в Иркутск. По пути заглянем в этнопарк «Золотая орда», чтобы познакомиться с бытом и традициями бурят. Вас ждут небольшая экскурсия и дегустация таёжных напитков с национальными деликатесами: попробуем сало кабана и нарезку из жеребятины, ягодную настойку, бурятскую молочную водку и многое другое. Также местный житель расскажет вам об обычаях и застольях, а ещё научит правильно есть буузы. Во время обеда нам подадут ещё больше гастрономических изысков: похлёбку с мясом яка, хушууры с домашним сыром и десерт «Урмэ».
Добравшись до Иркутска, разместимся в отеле, отдохнём и соберёмся на ужин. Отправимся в кулинарную студию, где сможем сами под руководством шеф-повара приготовить сибирские и бурятские национальные блюда. Например, таёжный салат с вяленой медвежатиной и хворост. Затем будем дегустировать наши творения с вином и учиться танцевать бурятский танец ёхор.
Свободный день и отъезд
Позавтракав, вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере. На обед пойдём в особняк в центре Иркутска. Здесь готовят соленья в дубовых бочках, есть сыроварня, а ещё практикуются техники молекулярной кухни. Обязательно попробуем ремесленный сыр нескольких сортов, грузди, паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом. Нам подадут ягнёнка, запечённого со свеклой и гремолатой, и десерт в виде яблока с кедровым бисквитом, брусничным центром и чабрецом. Для нас также проведут чайную церемонию.
После обеда мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.