Встретим вас в аэропорту Иркутска и поедем завтракать в ресторан в центре города. Из окон открывается панорамный вид на столицу Восточной Сибири. К завтраку нам подадут просекко.

Затем вас ждёт экскурсия по Иркутску. Будем передвигаться пешком и на микроавтобусе. Прогуляемся по набережной, осмотрим 130-й квартал и Спасскую церковь, увидим памятник Александру III и ледокол «Ангара». Погреться зайдём в кафе-кондитерскую, где пройдёт чайная церемония, а ещё мы сможем полакомиться брусничным пирогом.

Далее отправимся в Листвянку. Обязательно заглянем на смотровую площадку Камень Черского, откуда полюбуемся Байкалом. После этого пообедаем в лучшем заведении области: попробуем тартар из косули с соусом из чернослива, муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт — мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами под названием «Шаман-камень».

Ближе к вечеру заселимся в отель. В каждом номере вас будут ждать бутылочка игристого и фрукты.