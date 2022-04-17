Что вас ожидает

Озеро Сухое

По пути к Большому Голоустному мы заедем к одному из легендарных мест: озеро Сухое периодически высыхает, а потом таинственным образом наполняется. Как, когда, почему — обсудим возможные версии. Говорят, эти воды обладают целительной силой, а шаманы издавна устраивают здесь свои обряды: вы тоже сможете ощутить необычную атмосферу этого места.

Байкальские панорамы, история и кухня

Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Мы расскажем, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь.

Прогуливаясь вдоль берега бухты, вы оцените красоту Байкала; новые ракурсы откроются для вас со смотровой площадки — снимки здесь получаются отличные. А если захотите, устроим дегустацию бурятских буузов, запивая горячим чаем на травах, собранных в долине реки Голоустная.

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