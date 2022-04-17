Голубые воды Байкала

Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря

Индивидуальная
Поездка к Байкалу — это всегда приключение.

Мы отправимся в старинный поселок Большое Голоустное, расположенный в бухте; вы полюбуетесь берегом большого Байкала и скалами, а затем оцените виды со смотровой площадки.

Также посетите озеро Сухое, сакральное для шаманов, увидите отреставрированную Свято-Никольскую церковь и отведаете местные буузы с травяным чаем.
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Голубые воды Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Озеро Сухое

По пути к Большому Голоустному мы заедем к одному из легендарных мест: озеро Сухое периодически высыхает, а потом таинственным образом наполняется. Как, когда, почему — обсудим возможные версии. Говорят, эти воды обладают целительной силой, а шаманы издавна устраивают здесь свои обряды: вы тоже сможете ощутить необычную атмосферу этого места.

Байкальские панорамы, история и кухня

Основанный в XVII веке, поселок Большое Голоустное сыграл немалую роль в истории страны. Мы расскажем, как он связан с водными торговыми путями между Россией и Китаем и какие испытания претерпела местная Свято-Никольская церковь.
Прогуливаясь вдоль берега бухты, вы оцените красоту Байкала; новые ракурсы откроются для вас со смотровой площадки — снимки здесь получаются отличные. А если захотите, устроим дегустацию бурятских буузов, запивая горячим чаем на травах, собранных в долине реки Голоустная.

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле Toyota Prius
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске; трансфер из поселка Листвянка оплачивается дополнительно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Посещение Сухого озера оплачивается дополнительно в размере 1000 рублей с группы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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