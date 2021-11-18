Городские тайны Иркутска

Погулять по центру и погрузиться в мир алхимиков, масонов и привидений

Мы покажем вам Иркутск в необычном свете! Пройдем арками, лестницами и подворотнями, заглянем в секретные дворы в самом центре, увидим подвалы и подземелья.

Вы услышите интересные исторические факты и легенды, полюбуетесь старинными домами и раскроете город с новой стороны.
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Городские тайны Иркутска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительный Иркутск

Вы увидите старинную аптеку Писаревского, отыщете городской подвал XVIII века и погуляете по самой фешенебельной улице Иркутска — Большой Першпектной. А на торговой улице Пестеревской рассмотрите доходные дома и магазины местных купцов. Кроме того, мы покажем вам здания первых электроиллюзионов и дом «русского Моргана» — богатейшего предпринимателя Второва.

Загадки прошлого и настоящего

Каждая улица города хранит следы ушедших эпох, чудом сохранившиеся благодаря документам и воспоминаниям современников. Почему провизора Писаревского подозревали в алхимии, где собирались спириты и заседала масонская ложа? На какой улице «остановилось время», в каком старом особняке до сих пор бродят привидения и куда ведут подземелья? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

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