ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Удивительный Иркутск

Вы увидите старинную аптеку Писаревского, отыщете городской подвал XVIII века и погуляете по самой фешенебельной улице Иркутска — Большой Першпектной. А на торговой улице Пестеревской рассмотрите доходные дома и магазины местных купцов. Кроме того, мы покажем вам здания первых электроиллюзионов и дом «русского Моргана» — богатейшего предпринимателя Второва.

Загадки прошлого и настоящего

Каждая улица города хранит следы ушедших эпох, чудом сохранившиеся благодаря документам и воспоминаниям современников. Почему провизора Писаревского подозревали в алхимии, где собирались спириты и заседала масонская ложа? На какой улице «остановилось время», в каком старом особняке до сих пор бродят привидения и куда ведут подземелья? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.