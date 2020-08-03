3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сбор группы в поселке Хужир.

Что вас ожидает

Красивейшие точки и места силы Ольхона

На корабле и на машине вы доберетесь до красивейших мест Ольхона: от таинственных скал до тихих бухт. Посетите смотровую площадку, откуда видны острова Львёнок и Крокодильчик. Отыщете очертания лиц в мраморных скалах мыса Три Брата и услышите его легенду. Загадаете сокровенные желания на мысе Шунтэ-Левый (Мыс Любви), узнаете, где обитают духи острова, и ощутите мощь Байкала в местности Узуры. С борта корабля и со смотровых площадок на суше вам будут открываться совершенно разные, но неизменно вдохновляющие ракурсы Ольхона, которые вы точно захотите сохранить в памяти и на фото.

Панорамы мыса Хобой

После обеда вы прогуляетесь по тропам мыса Хобой (с бурятского «клык») — одного из сакральных мест Байкала. Вы окажетесь в самой северной точке Ольхона, откуда откроются потрясающие виды на слияние Большого и Малого морей. Почувствуете энергетику этого места и рассмотрите дальние горы и полуостров Святой Нос на фоне бескрайней озерной глади.