3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Байкал: путешествие на мыс Хобой

С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон

Семён
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Семён – представитель гидов
Это путешествие — редкая возможность за один день рассмотреть сакральный Ольхон с воды и с суши.

На корабле вы проплывете вдоль северной части острова, слушая истории 📖 Байкала, обойдете мыс Хобой и в одной из бухт пересядете на автомобиль.

А затем увидите уникальные ландшафты Ольхона уже с высоты обрывистого берега.

3000 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой

Сбор группы в поселке Хужир.

Что вас ожидает

Красивейшие точки и места силы Ольхона
На корабле и на машине вы доберетесь до красивейших мест Ольхона: от таинственных скал до тихих бухт. Посетите смотровую площадку, откуда видны острова Львёнок и Крокодильчик. Отыщете очертания лиц в мраморных скалах мыса Три Брата и услышите его легенду. Загадаете сокровенные желания на мысе Шунтэ-Левый (Мыс Любви), узнаете, где обитают духи острова, и ощутите мощь Байкала в местности Узуры. С борта корабля и со смотровых площадок на суше вам будут открываться совершенно разные, но неизменно вдохновляющие ракурсы Ольхона, которые вы точно захотите сохранить в памяти и на фото.

Панорамы мыса Хобой
После обеда вы прогуляетесь по тропам мыса Хобой (с бурятского «клык») — одного из сакральных мест Байкала. Вы окажетесь в самой северной точке Ольхона, откуда откроются потрясающие виды на слияние Большого и Малого морей. Почувствуете энергетику этого места и рассмотрите дальние горы и полуостров Святой Нос на фоне бескрайней озерной глади.

Организационные детали

  • На корабле вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены обед и билеты в национальный парк
  • Водная и наземная части экскурсий могут меняться местами
  • Мы заберем вас от вашей гостиницы в Хужире, а после экскурсии доставим обратно
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой
Байкал: путешествие на мыс Хобой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в поселке Хужир.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Семён
Семён
Наша команда создана в 2012 году семейной парой. Мы живем и работаем на острове Ольхон, в центре Байкала. Знаем красивейшие, уникальные места, сотрудничаем с опытными гидами, капитанами кораблей и водителями, отдавая предпочтение профессионалам, обладающими высокими человеческими качествами. С удовольствием поможем вам увидеть самые удивительные и недоступные уголки Байкала.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Очень интересная экскурсия. Семён отличный, радушный, любит людей, что редкость в этом бизнесе. Организовано все на 5. У наших соседей отменились все экскурсии из-за дождя, а наша состоялась и мы полуоси огромное удовольствие. Обед на корабле был тоже просто отличный. С нами был гид Евгений, тоже негатива не оставил. Водители уазиков очень опытные, хотя в некоторых местах в глубине острова страшновато. Получите потрясающие впечатления. Не сомневайтесь, берите эту экскурсию.
29 июля 2020
Хотелось попробовать уху на Байкале, а дали тушенку, немного расстроились. А так все понравилось.
5 июля 2020
Экскурсия потрясающая! Стопроцентное знакомство с островом. Прогулка на кораблике по озеру: прекрасный гид, великолепные виды, мощь Байкала! Мы шли на кораблике вдоль острова к самой северной части, куда ни посмотришь - красота. по пути капитан сварил нам великолепную Уху. Все очень интересно, красиво и познавательно. Потом пересели в «буханку» и нас везли обратно в Хужир, делая остановки в особо красивых местах. Организация экскурсии, ее содержание и впечатления - все прекрасно! Очень рекомендуем!

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