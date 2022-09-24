Листвянка: ворота Байкала

Листвянка — это самое подходящее место для тех, кто за короткое время желает познакомиться с культурой и бытом народов Сибири, а также увидеть священное озеро Байкал — ведь от Иркутска его отделяет всего лишь 70 км. живописной дороги!

Архитектурно-этнографический музей Тальцы

Наша экскурсия начинается в 10 утра — мы отправляемся из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы (время в пути около 40 минут), где вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества, а так же узнаете о жизни, быте, культуре и верованиях коренных народов Сибири. Время посещения музея — с 11:00 до 12:30.

Шаман-Камень

Далее по Байкальскому тракту мы отправляемся в п. Листвянка. По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень.

Байкальский Лимнологический музей

Наша следующая остановка — Байкальский Лимнологический музей — единственный в России музей о Байкале! Время посещения музея 13:00-14:00. После посещения Байкальского музея мы отправимся на обед в один из ресторанов в Листвянке.

Рыбный рынок

После обеда мы посетим, пожалуй, самое знаменитое место в посёлке — местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и приобретение байкальских сувениров. А так же выйдем на чистейший Байкальский лёд! Свободное время до 18:00.

Возвращение в Иркутск к 19:00.

Организационные моменты:

По желанию, в зимнее время возможна организация поездок по льду Байкала на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) или на снегоходах/автомобилях/собачьих упряжках.