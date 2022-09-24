Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска

Наша экскурсия начинается в 10 утра - мы отправляемся из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы

Наша экскурсия начинается в 10 утра — мы отправляемся из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы.

По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень.

Посетим Байкальский Лимнологический музей и местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов рыбы и приобретение байкальских сувениров.
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска
Групповая экскурсия в поселок Листвянка из Иркутска

Что вас ожидает 🤩

  • Листвянка
  • Байкал
  • Архитектурно-этнографический музей Тальцы
  • Байкальский Лимнологический музей
  • Шаман-Камень
  • Рыбный рынок
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Листвянка: ворота Байкала

Листвянка — это самое подходящее место для тех, кто за короткое время желает познакомиться с культурой и бытом народов Сибири, а также увидеть священное озеро Байкал — ведь от Иркутска его отделяет всего лишь 70 км. живописной дороги!

Архитектурно-этнографический музей Тальцы

Наша экскурсия начинается в 10 утра — мы отправляемся из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы (время в пути около 40 минут), где вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества, а так же узнаете о жизни, быте, культуре и верованиях коренных народов Сибири. Время посещения музея — с 11:00 до 12:30.

Шаман-Камень

Далее по Байкальскому тракту мы отправляемся в п. Листвянка. По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень.

Байкальский Лимнологический музей

Наша следующая остановка — Байкальский Лимнологический музей — единственный в России музей о Байкале! Время посещения музея 13:00-14:00. После посещения Байкальского музея мы отправимся на обед в один из ресторанов в Листвянке.

Рыбный рынок

После обеда мы посетим, пожалуй, самое знаменитое место в посёлке — местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и приобретение байкальских сувениров. А так же выйдем на чистейший Байкальский лёд! Свободное время до 18:00.
Возвращение в Иркутск к 19:00.

Организационные моменты:

По желанию, в зимнее время возможна организация поездок по льду Байкала на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) или на снегоходах/автомобилях/собачьих упряжках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в музей Тальцы (300 рублей с человека, для детей действуют скидки)
  • Билеты в Байкальский музей (450 рублей с человека, для детей действуют скидки)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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