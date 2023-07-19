Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Это путешествие по Байкалу откроет новые смыслы и, возможно, изменит вашу жизнь. Мы совершим переход на хивусе из Листвянки на Ольхон, чтобы попасть в самое сердце Байкала. А потом пересечем Байкал с запада на восток и увидим заповедный Чивыркуйский залив. А еще мы будем расслабляться в горячих источниках под открытым небом и заряжаться вдохновением от байкальских художников. В начале тура вас будет сопровождать профессиональный фотограф, так что вы сможете пополнить свою коллекцию качественными фотографиями.

Описание

Организационные детали

Не берите много вещей — вес багажа должен быть не больше 10 кг. Рекомендуем брать не чемодан, а дорожную сумку, которую не жалко — мы будем много переезжать, а хивусы багаж не берут, так что он поедет отдельно и приедет уже к гостинице вечером. Лучше захватить с собой небольшой рюкзачок со всеми необходимыми вещами, которые понадобятся на экскурсии и в дороге: дополнительная теплая жилетка, термос с горячим чаем, купальник, полотенце, тапочки, личная аптечка.

У экскурсовода всегда есть аптечка со всеми необходимыми препаратами. Экскурсовод прошел курсы по оказанию доврачебной помощи и курсы медицины катастроф — это профессиональный инструктор.