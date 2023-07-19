Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом

Пообщаться с ламами в главном центре буддизма и зарядиться энергией Шаманки

Это путешествие по Байкалу откроет новые смыслы и, возможно, изменит вашу жизнь. Мы совершим переход на хивусе из Листвянки на Ольхон, чтобы попасть в самое сердце Байкала. А потом пересечем Байкал с запада на восток и увидим заповедный Чивыркуйский залив.

А еще мы будем расслабляться в горячих источниках под открытым небом и заряжаться вдохновением от байкальских художников.

В начале тура вас будет сопровождать профессиональный фотограф, так что вы сможете пополнить свою коллекцию качественными фотографиями.
Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом
Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом
Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом
Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом
Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом
Хрустальные грани Байкала, два берега с тревел-фотографом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Не берите много вещей — вес багажа должен быть не больше 10 кг. Рекомендуем брать не чемодан, а дорожную сумку, которую не жалко — мы будем много переезжать, а хивусы багаж не берут, так что он поедет отдельно и приедет уже к гостинице вечером. Лучше захватить с собой небольшой рюкзачок со всеми необходимыми вещами, которые понадобятся на экскурсии и в дороге: дополнительная теплая жилетка, термос с горячим чаем, купальник, полотенце, тапочки, личная аптечка.

У экскурсовода всегда есть аптечка со всеми необходимыми препаратами. Экскурсовод прошел курсы по оказанию доврачебной помощи и курсы медицины катастроф — это профессиональный инструктор.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9 утра
Завершение: Иркутск, до 22 часов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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