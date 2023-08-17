Обзорная экскурсия по Иркутску: знакомство с историей и культурой Сибири
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Спасская церковь
- Богоявленский собор
- Вечный огонь
- Памятник основателям города
- Московские ворота
- Кружевной дом
- Ул. Карла Маркса
- 130 квартал
- Музей декабристов Трубецких или Волконских
- Галерея Бронштейна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии
Описание
На экскурсии вы познакомитесь с историей Иркутска. Строительство города началось в середине XVII века в период освоения Сибири. В наши дни город Иркутск находится в ряду крупнейших России и имеет статус одного из семи, обладающих уникальным историческим и культурным наследием. Вас ждет экскурс в историю Иркутска, вы посетите его значимые места и старинные храмы. Также в программе экскурсии на выбор: музей декабристов или галерея Бронштейна. После прогулки пообедаете в уютном ресторанчике и прогуляетесь по набережной удивительно красивой и чистой реки Ангара, на берегах которой в 17 веке и появился наш прекрасный город.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обсуживание Входные билеты в музей Обед в ресторане
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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