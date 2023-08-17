Описание

На экскурсии вы познакомитесь с историей Иркутска. Строительство города началось в середине XVII века в период освоения Сибири. В наши дни город Иркутск находится в ряду крупнейших России и имеет статус одного из семи, обладающих уникальным историческим и культурным наследием. Вас ждет экскурс в историю Иркутска, вы посетите его значимые места и старинные храмы. Также в программе экскурсии на выбор: музей декабристов или галерея Бронштейна. После прогулки пообедаете в уютном ресторанчике и прогуляетесь по набережной удивительно красивой и чистой реки Ангара, на берегах которой в 17 веке и появился наш прекрасный город.