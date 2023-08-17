Индивидуальная экскурсия по Иркутску

Обзорная экскурсия по Иркутску: знакомство с историей и культурой Сибири

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная.
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная экскурсия по Иркутску

Что вас ожидает:

  • Спасская церковь
  • Богоявленский собор
  • Вечный огонь
  • Памятник основателям города
  • Московские ворота
  • Кружевной дом
  • Ул. Карла Маркса
  • 130 квартал
  • Музей декабристов Трубецких или Волконских
  • Галерея Бронштейна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 168 часов до наступления даты экскурсии

Описание

На экскурсии вы познакомитесь с историей Иркутска. Строительство города началось в середине XVII века в период освоения Сибири. В наши дни город Иркутск находится в ряду крупнейших России и имеет статус одного из семи, обладающих уникальным историческим и культурным наследием. Вас ждет экскурс в историю Иркутска, вы посетите его значимые места и старинные храмы. Также в программе экскурсии на выбор: музей декабристов или галерея Бронштейна. После прогулки пообедаете в уютном ресторанчике и прогуляетесь по набережной удивительно красивой и чистой реки Ангара, на берегах которой в 17 веке и появился наш прекрасный город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обсуживание Входные билеты в музей Обед в ресторане
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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