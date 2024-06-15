Иркутск — авиационный город с вековой историей. Сейчас здесь производят и собирают новейший самолёт МС-21.
Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие на учебный аэродром филиала МГТУ гражданской авиации.
Вы сможете посидеть за штурвалом Ту-154, Ил-76, Миг-31, Ан-2 и других лайнеров, а пилоты расскажут об их истории и вкладе в развитие авиации.
Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие на учебный аэродром филиала МГТУ гражданской авиации.
Вы сможете посидеть за штурвалом Ту-154, Ил-76, Миг-31, Ан-2 и других лайнеров, а пилоты расскажут об их истории и вкладе в развитие авиации.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед тем как отправиться на аэродром, мы проведём для вас вводную лекцию об истории авиации и инструктаж по технике безопасности
Во время экскурсии вы сможете детально рассмотреть различные виды как гражданской, так и военной техники: Ту-154, Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ил-76, Миг-31. В каждом самолёте можно посидеть за штурвалом и почувствовать себя пилотом.
Вас будут сопровождать действующие пилоты гражданской авиации, выполняющие полёты в авиакомпаниях Иркутска. Они расскажут о зарождении авиационной отрасли в городе и первом заводе в России, который на данный момент занимает лидирующие позиции в самолётостроении.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 8 лет
- Для посещения экскурсии необходим документ, удостоверяющий личность
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Toyota Hiace. Мы встретим вас в точке сбора в Иркутске и после экскурсии отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведёт один из действующих пилотов гражданской авиации
в субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 500 ₽
|Дети до 12 лет
|2 500 ₽
|Школьники
|3 000 ₽
|Студенты
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Сезон»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Иркутске
Здравствуйте! Меня зовут Виктор — я руководитель детской авиационной школы. Являюсь действующим пилотом авиакомпании и рад представить вам новое направление от нашей школы — экскурсии на аэродром, где вы сможете увидеть различную авиационную технику и с головой окунуться в прекрасный мир авиации.Задать вопрос
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