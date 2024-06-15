Иркутск — авиационный город с вековой историей. Сейчас здесь производят и собирают новейший самолёт МС-21. Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие на учебный аэродром филиала МГТУ гражданской авиации. Вы сможете посидеть за штурвалом Ту-154, Ил-76, Миг-31, Ан-2 и других лайнеров, а пилоты расскажут об их истории и вкладе в развитие авиации.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед тем как отправиться на аэродром, мы проведём для вас вводную лекцию об истории авиации и инструктаж по технике безопасности

Во время экскурсии вы сможете детально рассмотреть различные виды как гражданской, так и военной техники: Ту-154, Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ил-76, Миг-31. В каждом самолёте можно посидеть за штурвалом и почувствовать себя пилотом.

Вас будут сопровождать действующие пилоты гражданской авиации, выполняющие полёты в авиакомпаниях Иркутска. Они расскажут о зарождении авиационной отрасли в городе и первом заводе в России, который на данный момент занимает лидирующие позиции в самолётостроении.

Организационные детали