Что вас ожидает

Километры истории и природной красоты

Наша поездка займёт примерно 3 часа. Дорога будет щедра на пейзажи, беседы и впечатления. Я успею рассказать вам о местном населении — бурятах, об их укладе жизни, сохранившихся по сей день обрядах и вероисповедании. Также путь включает три остановки: у скульптуры хозяина острова Ольхон с сыновьями (на въезде в Ольхонский район), у парящего орла из бронзы в Тажеранской степи и у памятника бродяге.

Дополнительные эмоции

Если у вас будет желание и время, мы можем расширить поездку этнографической программой с горловым пением, мастер-классом по приготовлению традиционных блюд и/или по народному бурятскому танцу. Из этой же программы вы узнаете, как реформы Петра Столыпина коснулись далёких сибирских окраин и кто такие курыкане.

Организационные детали

Конечная точка поездки — село Сахюрта или деревня Куркут.

Дополнительные расходы и опции