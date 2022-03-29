Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер

Добраться до Сахюрты, любуясь по пути сибирскими пейзажами и увлечённо слушая рассказы о Прибайкалье

Индивидуальная
Это не просто возможность с комфортом добраться из пункта А в пункт Б.

Я предлагаю совместить поездку и знакомство с краем: во время путешествия вы узнаете немного из истории Прибакалья, немного о его народах, их традициях и быте.

А панорамы гор, хребтов и степей из окна станут великолепным сопровождением к моим повествованиям.
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Из Иркутска на Малое море: экскурсия-трансфер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Километры истории и природной красоты

Наша поездка займёт примерно 3 часа. Дорога будет щедра на пейзажи, беседы и впечатления. Я успею рассказать вам о местном населении — бурятах, об их укладе жизни, сохранившихся по сей день обрядах и вероисповедании. Также путь включает три остановки: у скульптуры хозяина острова Ольхон с сыновьями (на въезде в Ольхонский район), у парящего орла из бронзы в Тажеранской степи и у памятника бродяге.

Дополнительные эмоции

Если у вас будет желание и время, мы можем расширить поездку этнографической программой с горловым пением, мастер-классом по приготовлению традиционных блюд и/или по народному бурятскому танцу. Из этой же программы вы узнаете, как реформы Петра Столыпина коснулись далёких сибирских окраин и кто такие курыкане.

Организационные детали

Конечная точка поездки — село Сахюрта или деревня Куркут.

Дополнительные расходы и опции

  • Сбор нацпарка, если наш маршрут будет проходить через территорию заповедника, — 150 р. /человек (действуют льготы)
  • Возможно организовать трансфер на другом транспорте с любой численностью группы (конечная цена обсуждается в переписке)
  • Обед в кафе бурятской кухни
  • Расширенная программа с включением мастер-классов (о цене также в переписке)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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