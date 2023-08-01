Изобразительное искусство Сибири

Открыть своеобразие иркутской школы живописи в компании искусствоведов и историков искусства

В нашей уютной арт-галерее вы взглянете на город и область по-новому: через картины, созданные местными мастерами. Посмотрите, каким творческие люди видят Байкал у нас и за рубежом. Узнаете о Народных художниках России, познакомитесь с молодым искусством региона.

И поймете, в чем особенность формирования искусства Сибири, в целом, и иркутской школы, в частности.
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
Изобразительное искусство Сибири
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На встрече мы обсудим разные трактовки Сибири и, соответственно, сибирского искусства и поговорим о том, как зарождалась живопись в Иркутской области. Наследие, оставленное в древних наскальных изображениях; интеллигенция, сосланная в тюремный край и формировавшая здесь культурный слой; советская программа по созданию творческих общественных организаций; поколения пятидесятников и шестидесятников. Вы проследите историю развития изобразительного искусства в нашем крае. Узнаете, какие виды живописи и почему развивались лучше других. Изучите произведения, представленные в галерее. Услышите о прославившихся художниках. И в результате осознаете, что иркутская школа, в силу своего знания, опыта и вклада, стоит особняком неслучайно.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из сотрудников арт-галереи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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