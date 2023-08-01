В нашей уютной арт-галерее вы взглянете на город и область по-новому: через картины, созданные местными мастерами. Посмотрите, каким творческие люди видят Байкал у нас и за рубежом. Узнаете о Народных художниках России, познакомитесь с молодым искусством региона. И поймете, в чем особенность формирования искусства Сибири, в целом, и иркутской школы, в частности.

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Описание

Что вас ожидает

На встрече мы обсудим разные трактовки Сибири и, соответственно, сибирского искусства и поговорим о том, как зарождалась живопись в Иркутской области. Наследие, оставленное в древних наскальных изображениях; интеллигенция, сосланная в тюремный край и формировавшая здесь культурный слой; советская программа по созданию творческих общественных организаций; поколения пятидесятников и шестидесятников. Вы проследите историю развития изобразительного искусства в нашем крае. Узнаете, какие виды живописи и почему развивались лучше других. Изучите произведения, представленные в галерее. Услышите о прославившихся художниках. И в результате осознаете, что иркутская школа, в силу своего знания, опыта и вклада, стоит особняком неслучайно.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из сотрудников арт-галереи.