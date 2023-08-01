На встрече мы обсудим разные трактовки Сибири и, соответственно, сибирского искусства и поговорим о том, как зарождалась живопись в Иркутской области. Наследие, оставленное в древних наскальных изображениях; интеллигенция, сосланная в тюремный край и формировавшая здесь культурный слой; советская программа по созданию творческих общественных организаций; поколения пятидесятников и шестидесятников. Вы проследите историю развития изобразительного искусства в нашем крае. Узнаете, какие виды живописи и почему развивались лучше других. Изучите произведения, представленные в галерее. Услышите о прославившихся художниках. И в результате осознаете, что иркутская школа, в силу своего знания, опыта и вклада, стоит особняком неслучайно.
Экскурсию для вас проведет один из сотрудников арт-галереи.