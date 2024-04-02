Клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Отдых на гостеприимных берегах Байкала! Вы побываете в городе Байкальске и посетите все самые интересные достопримечательности окрестностей. Это и заповедные территории, и отдых на природе, а также поездка в поселок Аршан.

Вас ждет насыщенная экскурсионная программа и свободные дни для релакса на солнечном берегу удивительно красивого озера.
Клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске
Клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске
Клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске
Ближайшие даты:
11
июл

Что вас ожидает:

Клубничные шедевры
Клубничные шедевры
Нас ждет вкусная клубничная ярмарка и культурные мероприятия в честь ежегодного фестиваля
Теплые озера
Теплые озера
Прогуляемся по тропе к Теплым озерам и отдохнем на природе
Учение Будды
Учение Будды
Посетим буддистский дацан в Аршане и познакомимся с этой интересной религией
Целебный Аршан
Целебный Аршан
Увидим водопады и посетим минеральные источники в Аршане
Бриз и яркое солнце Байкальска
Бриз и яркое солнце Байкальска
Отдохнем в самом южном городе Иркутской области с особым микроклиматом

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд из Иркутска в Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице. Питание включено: ужин. Автотранспортом: примерно 150 км. Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Встреча. Переезд из Иркутска в БайкальскВстреча. Переезд из Иркутска в БайкальскВстреча. Переезд из Иркутска в БайкальскВстреча. Переезд из Иркутска в Байкальск
2 день

Теплые озера

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км. Автотранспортом: примерно 90 км. Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Теплые озераТеплые озераТеплые озераТеплые озера
3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала. Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
4 день

Тункинская долина

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 330 км. Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
5 день

Свободная программа. Фестиваль клубники

Свободный день.

Ежегодный и один из самых популярных фестивалей, проводимых на Байкале, в период проведения которого в изобилии собирается урожай клубники (экологически чистый продукт, выращенный в лучах солнца в открытом грунте)!

Фестиваль сопровождается конкурсной и культурно-развлекательной программой в течение дня и выступлениями музыкальных групп в вечернее время.

А также гостей ждет ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» с возможностью приобрести клубнику в больших количествах.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободная программа. Фестиваль клубникиСвободная программа. Фестиваль клубникиСвободная программа. Фестиваль клубникиСвободная программа. Фестиваль клубники
6 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 150 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных – Ухо Байкала.

Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
8 день

Отъезд

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. Автотранспортом: примерно 150 км. Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Хостел

(место в 2-16-местном номере)

74 900

Эконом

(место в 2-местном номере, удобства в секции на несколько номеров)

82 500
Доплата за одноместное12 300

Стандарт

(место в 2-местном номере, удобства в номере)

90 000
Доплата за одноместное17 500

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

7 ночей

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, согласно выбранному варианту
  • Питаниедень 1: ужиндень 2, 6: завтрак, обед, ужиндень 3-5, 7: завтрак, ужиндень 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 6: завтрак, обед, ужин
  • День 3-5, 7: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальскдень 4: Байкальск - Аршан - Байкальскдень 6: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 8: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 8: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: прогулка к Теплым озерамдень 4: обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 2: прогулка к Теплым озерам
  • День 4: обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии, развлечения на фестивале, сувениры
  • Личные расходы
  • Рекреационные сборы
  • Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки:
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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