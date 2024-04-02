Вас ждет насыщенная экскурсионная программа и свободные дни для релакса на солнечном берегу удивительно красивого озера.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд из Иркутска в Байкальск
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице. Питание включено: ужин. Автотранспортом: примерно 150 км. Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Теплые озера
Поездка из Байкальска к Теплым озерам.
Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км. Автотранспортом: примерно 90 км. Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала. Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.
Байкальск – самый южный город в Иркутской области.
Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.
Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.
Питание включено: завтрак, ужин.
Тункинская долина
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 330 км. Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Свободная программа. Фестиваль клубники
Свободный день.
Ежегодный и один из самых популярных фестивалей, проводимых на Байкале, в период проведения которого в изобилии собирается урожай клубники (экологически чистый продукт, выращенный в лучах солнца в открытом грунте)!
Фестиваль сопровождается конкурсной и культурно-развлекательной программой в течение дня и выступлениями музыкальных групп в вечернее время.
А также гостей ждет ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» с возможностью приобрести клубнику в больших количествах.
Питание включено: завтрак, ужин.
Байкальский государственный биосферный заповедник
Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.
Прогулка по заповедной тропе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 150 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.
Одна из самых известных – Ухо Байкала.
Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.
Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак, ужин.
Отъезд
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак. Автотранспортом: примерно 150 км. Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Хостел
(место в 2-16-местном номере)
|74 900
Эконом
(место в 2-местном номере, удобства в секции на несколько номеров)
|82 500
|Доплата за одноместное
|12 300
Стандарт
(место в 2-местном номере, удобства в номере)
|90 000
|Доплата за одноместное
|17 500
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание, согласно выбранному варианту
- Питаниедень 1: ужиндень 2, 6: завтрак, обед, ужиндень 3-5, 7: завтрак, ужиндень 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 6: завтрак, обед, ужин
- День 3-5, 7: завтрак, ужин
- День 8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальскдень 4: Байкальск - Аршан - Байкальскдень 6: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 8: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
- День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 8: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: прогулка к Теплым озерамдень 4: обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 2: прогулка к Теплым озерам
- День 4: обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии, развлечения на фестивале, сувениры
- Личные расходы
- Рекреационные сборы
- Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки:
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Есть ли скидки в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
Можно ли взять с собой собаку?
В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.
Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!