Что вас ждёт

Красота и активный отдых на природе ждут Вас в окрестностях байкальского посёлка Большое Голоустное, в 130 км от Иркутска. Прибрежная полоса Большого Голоустного славится тем, что здесь можно увидеть многочисленные пузырьки метана, вмёрзшие в лёд. 1-2 часа отводим на коньковое катание (зависит от погоды), после чего отправляемся обедать в местное кафе. После обеда едем до лыжной базы «Снежная Гора». Высота на уровнем моря 271 метр. С трассы открывается завораживающий вид на сопки, покрытые заснеженной тайгой.

В любые морозы температура на перевале комфортная доля катаний и обычно не опускается ниже -10 градусов. Лыжная трасса проложена в сосновом лесу и подготовлена для коньковых и классических лыж. Протяженность маршрутов от 2 до 5 км. Наш гид сопровождает вас на лыжной трассе. Ориентировочное время катания на лыжах — 2 часа. После катания на лыжах и чашки горячего сибирского чая мы отправляемся в Иркутск. При желании можно покататься на собачьих упряжках в деревне Малое Голоустное.

Важная информация:

Рекомендуемая экипировка: термобелье, верхняя одежда — тёплая не продуваемая (как вариант — горнолыжный костюм), шарф, рекомендуем шарф бафф, тёплые не продуваемые варежки (они лучше держат тепло, чем перчатки), теплая обувь непромокаемая с нескользящей подошвой, очки от солнца, ледоступы.

В марте солнце достаточно хорошо греет на льду, если кожа быстро загорает, рекомендуем взять солнцезащитный крем для лица.

Аккумуляторы для телефонов (некоторые модели быстро разряжаются на морозе).

Начало и окончание экскурсии — место Вашего проживания в Иркутске.

Маршрут корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями.

Предоставляются озерные коньки (не фигурные)