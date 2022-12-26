Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.