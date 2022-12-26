Кристальный мир зимнего Байкала

Побывать в знаменитых Ольхоне и Листвянке и пройтись по глубочайшему озеру мира

Едем любоваться неповторимыми узорами льда, а в перерывах греться в сибирской баньке, пробовать наваристую уху и кататься на коньках по самому большому катку в нашей стране. Заглянем в ажурные гроты и пещеры, сверкающие на солнце, побываем на священном острове Огой. Проедем по озеру на «хивусе», отдохнём на Ольхоне и посетим музей под открытым небом «Тальцы». Откройте для себя тот самый лёд!
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Кристальный мир зимнего Байкала
Ближайшие даты:
16
фев
19
фев
1
мар
4
мар
7
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. От места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. В путешествие можно ехать с чемоданом.
Все переезды запланированы на комфортном, арендованном специально для нашей группы транспорте. Переезд из Иркутска в Листвянку запланирован на комфортабельном микроавтобусе. Экскурсия на остров Ольхон проходит на УАЗ. От Хужира до Листвянки добираемся по озеру на нашем собственном новом «хивусе» — катере на воздушной подушке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска (IKT) , 10:00. Вас встретят у выхода из аэропорта. В случае более раннего прибытия, вам необходимо будет подождать нас в зале ожидания. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Аэропорт Иркутска - самостоятельный переезд. Время в пути - около часа. Выселение из гостевого дома до 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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