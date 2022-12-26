Начало: Аэропорт Иркутска (IKT) , 10:00. Вас встретят у выхода из аэропорта. В случае более раннего прибытия, вам необходимо будет подождать нас в зале ожидания. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами перед общей встречей в аэропорту

Завершение: Аэропорт Иркутска - самостоятельный переезд. Время в пути - около часа. Выселение из гостевого дома до 11:00