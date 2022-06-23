Это время для настоящего путешествия по льду Байкала и настоящих сибирских приключений!

Посетим бухту Песчаная со знаменитыми «ходульными» деревьями и посмотрим ледяные пещеры на мысе Сагаан-Заба

Прокатимся по льду Байкала на катере-амфибии

Увидим самый красивый лед и узнаем, что такое метановые пузыри на Байкале

Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/led-bajkala-16785

Программа тура по дням

1 день Музей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Встреча и знакомство с группой в аэропорту. Трансфер в Листвянку. По дороге вы посетите музей деревянного зодчества – Тальцы. Добро пожаловать в Сибирь! Встречаемся, знакомимся и отправляемся на первую встречу с Байкалом. По дороге посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», почувствуем морозный сибирский воздух и прогуляемся среди деревянных построек. Продолжаем наш путь в Листвянку, где мы увидим величественный Байкал. Первый раз прогуляемся по прозрачному байкальскому льду и почувствуем настоящие просторы! После обеда – катание на собачьих упряжках. Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными! Далее – подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты. Сделав фото на память, заселяемся в гостиницу, ужин, свободное время.

2 день Трансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды Байкала

Сегодня отправляемся на встречу настоящим приключениям! Наш путь из Листвянки до острова Ольхон пройдет на катере на воздушной подушке («Хивус»). Мы проедем километры байкальского льда и посетим самые тайные и интересные места. Наша первая локация – Большое Голоустное, где вы увидите знаменитые байкальские пузырьки из метана. Далее – остановка в бухте Песчаной с ее знаменитыми «ходульными» причудливыми деревьями. Во время пути мы также сделаем остановку на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и, если повезет, увидим наскальные рисунки. Обед – ланч-бокс (по дороге). Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером. Заселение в гостиницу, ужин.

3 день Путешествие по льду к мысу Хобой

Сегодня начинаем исследовать загадочный Ольхон! Начнем наше знакомство со знаменитой скалы Шаманка, которое считается одним из мест силы на Байкале. Далее продолжим наш путь по льду и отправимся на самый север острова к мысу Хобой. "Музей Льда", "Царство Снежной королевы", "В гостях у Кая" – как только не называют наши гости эту экскурсию! Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно. По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим причудливые наплески на скалах. На мысе Хобой вы увидите знаменитые голубые громадины-льдины Байкала. Вечером возвращение и ужин в отеле.

4 день Путешествие по льду на остров Огой