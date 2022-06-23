С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/led-bajkala-16785
Встреча и знакомство с группой в аэропорту.
Трансфер в Листвянку.
По дороге вы посетите музей деревянного зодчества – Тальцы.
Добро пожаловать в Сибирь!
Встречаемся, знакомимся и отправляемся на первую встречу с Байкалом.
По дороге посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», почувствуем морозный сибирский воздух и прогуляемся среди деревянных построек.
Продолжаем наш путь в Листвянку, где мы увидим величественный Байкал.
Первый раз прогуляемся по прозрачному байкальскому льду и почувствуем настоящие просторы!
После обеда – катание на собачьих упряжках.
Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными!
Далее – подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.
Сделав фото на память, заселяемся в гостиницу, ужин, свободное время.
Сегодня отправляемся на встречу настоящим приключениям!
Наш путь из Листвянки до острова Ольхон пройдет на катере на воздушной подушке («Хивус»).
Мы проедем километры байкальского льда и посетим самые тайные и интересные места.
Наша первая локация – Большое Голоустное, где вы увидите знаменитые байкальские пузырьки из метана.
Далее – остановка в бухте Песчаной с ее знаменитыми «ходульными» причудливыми деревьями.
Во время пути мы также сделаем остановку на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и, если повезет, увидим наскальные рисунки.
Обед – ланч-бокс (по дороге).
Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером.
Заселение в гостиницу, ужин.
Сегодня начинаем исследовать загадочный Ольхон!
Начнем наше знакомство со знаменитой скалы Шаманка, которое считается одним из мест силы на Байкале.
Далее продолжим наш путь по льду и отправимся на самый север острова к мысу Хобой.
"Музей Льда", "Царство Снежной королевы", "В гостях у Кая" – как только не называют наши гости эту экскурсию!
Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно.
По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим причудливые наплески на скалах.
На мысе Хобой вы увидите знаменитые голубые громадины-льдины Байкала.
Вечером возвращение и ужин в отеле.
Заключительный день на Байкале!
После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (время в пути 5–6 часов).
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
До новых встреч!
Питание включено: завтрак.
В туре предусмотрено двух или трехместное проживание в номерах "стандарт" (душ и туалет в номере) в гостиницах п. Листвянка и в отеле на о. Ольхон.
Доплата за одноместное проживание 7 000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Скидка на тур для детей до 12 лет 20%.