Лед Байкала. Сокращенная программа

Это время для настоящего путешествия по льду Байкала и настоящих сибирских приключений

5
3 отзыва
Это время для настоящего путешествия по льду Байкала и настоящих сибирских приключений!
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Лед Байкала. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
07
фев
11
фев
17
фев
14
мар

Что вас ожидает 🤩

Промчимся на собачьих упряжках
Промчимся на собачьих упряжках
Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными
Километры Байкальского льда
Километры Байкальского льда
Увидим самый красивый лед и узнаем, что такое метановые пузыри на Байкале
Необычные покатушки по Байкалу
Необычные покатушки по Байкалу
Прокатимся по льду Байкала на катере-амфибии
Загадочный Ольхон
Загадочный Ольхон
Посетим бухту Песчаная со знаменитыми «ходульными» деревьями и посмотрим ледяные пещеры на мысе Сагаан-Заба

Описание

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/led-bajkala-16785

Программа тура по дням

1 день
Музей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Встреча и знакомство с группой в аэропорту.

Трансфер в Листвянку.

По дороге вы посетите музей деревянного зодчества – Тальцы.

Добро пожаловать в Сибирь!

Встречаемся, знакомимся и отправляемся на первую встречу с Байкалом.

По дороге посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», почувствуем морозный сибирский воздух и прогуляемся среди деревянных построек.

Продолжаем наш путь в Листвянку, где мы увидим величественный Байкал.

Первый раз прогуляемся по прозрачному байкальскому льду и почувствуем настоящие просторы!

После обеда – катание на собачьих упряжках.

Очаровательные сибирские хаски не оставят вас равнодушными!

Далее – подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.

Сделав фото на память, заселяемся в гостиницу, ужин, свободное время.

Музей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжкахМузей деревянного зодчества – Тальцы. Катание на собачьих упряжках
2 день
Трансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды Байкала

Сегодня отправляемся на встречу настоящим приключениям!

Наш путь из Листвянки до острова Ольхон пройдет на катере на воздушной подушке («Хивус»).

Мы проедем километры байкальского льда и посетим самые тайные и интересные места.

Наша первая локация – Большое Голоустное, где вы увидите знаменитые байкальские пузырьки из метана.

Далее – остановка в бухте Песчаной с ее знаменитыми «ходульными» причудливыми деревьями.

Во время пути мы также сделаем остановку на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль берега и, если повезет, увидим наскальные рисунки.

Обед – ланч-бокс (по дороге).

Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером.

Заселение в гостиницу, ужин.

Трансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды БайкалаТрансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды БайкалаТрансфер на хивусе на остров Ольхон. Бухта Песчаная и ледяные причуды Байкала
3 день
Путешествие по льду к мысу Хобой

Сегодня начинаем исследовать загадочный Ольхон!

Начнем наше знакомство со знаменитой скалы Шаманка, которое считается одним из мест силы на Байкале.

Далее продолжим наш путь по льду и отправимся на самый север острова к мысу Хобой.

"Музей Льда", "Царство Снежной королевы", "В гостях у Кая" – как только не называют наши гости эту экскурсию!

Лёд Байкала чист и прозрачен, даже на небольшой глубине видно камни и дно.

По дороге нас ждут остановки в интересных местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим причудливые наплески на скалах.

На мысе Хобой вы увидите знаменитые голубые громадины-льдины Байкала.

Вечером возвращение и ужин в отеле.

Путешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу Хобой
4 день
Путешествие по льду на остров Огой

Заключительный день на Байкале!

После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (время в пути 5–6 часов).

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

До новых встреч!

Питание включено: завтрак.

Проживание

В туре предусмотрено двух или трехместное проживание в номерах  "стандарт"  (душ и туалет в номере) в гостиницах п. Листвянка и в отеле на о. Ольхон.

Доплата за одноместное проживание 7 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска
  • Трансфер Иркутск – Листвянка на микроавтобусе
  • Проживание, указанное в программе
  • Катание на собачьей упряжке (10 минут)
  • Входные билеты в музеи
  • Трансфер Листвянка – о. Ольхон на «Хивусе» + экскурсия (Большое Голоустное, бухта Песчаная), включая обед-пикник
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия по льду Байкала – север острова Ольхона, мыс Хобой
  • Трансфер Ольхон – Иркутск на микроавтобусе
  • Сопровождение гида
  • Питание по программе:
  • 1 день – обед, ужин
  • 2 день – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин
  • 3 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Скидки

Скидка на тур для детей до 12 лет 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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