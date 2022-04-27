Лед Байкала в теплой компании

Покататься на зимних велосипедах по льду и попариться в бане посреди Байкала

Авторский тур
В небольшой компании из восьми человек увидим и попробуем все главные активности зимнего Байкала: покатаемся на коньках и зимних велосипедах, промчимся на хивусе, исследуем ледяные замершие пещеры, поедим наваристую уху и попаримся в баньке с вениками и профессиональным парильщиком.

Это душевное путешествие, где получаешь не только новые впечатления, но и новых друзей.
Лед Байкала в теплой компании
Лед Байкала в теплой компании
Лед Байкала в теплой компании
Лед Байкала в теплой компании
Лед Байкала в теплой компании
Лед Байкала в теплой компании
Лед Байкала в теплой компании
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Чтобы путешествие было максимально комфортным для вас, рекомендуем взять с собой: удобную теплую зимнюю обувь с плоской подошвой (хорошо подойдут зимние сапоги из полиуретана с меховым вкладышем — в магазинах для охоты и рыбалки в пределах 2500 руб. или зимние треккинговые ботинки), теплую куртку или пуховик (может быть ветрено, температура днем от 0 до −20), теплые штаны (хорошо, если есть ветрозащитные, мембранные, можно и горнолыжные) и термобелье. Возьмите также купальник, полотенце и шлепки для бани.

Для прогулки пригодится небольшой рюкзак, а также грелки для рук и ног (особенно, если вы часто мерзнете). Захватите с собой наличные, чтобы не искать банкоматы на Байкале, и конечно, не забудьте паспорт и полис ОМС.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры🚲На велосипеде5-дневные туры

Еще несколько похожих предложений в Иркутске

Ночь на льду Байкала
2 дня
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Ночь на льду Байкала
Приобщитесь к волшебству зимнего Байкала и проведите ночь на льду самого древнего
от 43 800 за 1 человека
Ночь на льду Байкала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Ночь на льду Байкала
Переночевать в сердце великого озера и полюбоваться звездами над небом Сибири
41 900 за 1-4 чел.
Космический лед Байкала
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алёна
4.3
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
15 000 за 1-3 чел.
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
24 900 за 1-4 чел.
По островам зимнего Байкала
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Надежда
Нет отзывов
По островам зимнего Байкала
Промчимся на коньках по гладкому льду и увидим Большое море
53 400 за 1 человека
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
13 часов
Групповая
Антон
Нет отзывов
Подледная рыбалка с ночевкой на льду Байкала в «Клевом месте»
Порыбачить с профессионалами, побывать в зимней сказке и вдохновиться звездным небом над озером
14 450 за 1 человека
Подлёдная рыбалка с ночёвкой на льду Байкала в «Клёвом месте»
1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
Антон
Нет отзывов
Подлёдная рыбалка с ночёвкой на льду Байкала в «Клёвом месте»
Вы проведёте незабываемую ночь на льду Байкала, в тёплой и уютной палатке
14 450 за 1 человека
Зимой по льду Байкала
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Евгений
Нет отзывов
Зимой по льду Байкала
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Спортивный день на зимнем Байкале
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
2 отзыва
Спортивный день на зимнем Байкале
Покататься на коньках по космическому льду и на лыжах по дивному сосновому лесу
13 620 за 1-4 чел.
Байкальский лёд
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд
Исследуйте самое загадочное место Байкала - остров Ольхон, посмотрите на байкальский лёд
45 000 за 1 человека
Голубой лед Байкала
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Галина
5
22 отзыва
Голубой лед Байкала
Насладиться зимними видами озера и попробовать традиционные бурятские блюда
14 000 за 1-3 чел.
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал - это увлекательное путешествие ждет именно Вас
38 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ