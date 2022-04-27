Организационные детали

Чтобы путешествие было максимально комфортным для вас, рекомендуем взять с собой: удобную теплую зимнюю обувь с плоской подошвой (хорошо подойдут зимние сапоги из полиуретана с меховым вкладышем — в магазинах для охоты и рыбалки в пределах 2500 руб. или зимние треккинговые ботинки), теплую куртку или пуховик (может быть ветрено, температура днем от 0 до −20), теплые штаны (хорошо, если есть ветрозащитные, мембранные, можно и горнолыжные) и термобелье. Возьмите также купальник, полотенце и шлепки для бани.

Для прогулки пригодится небольшой рюкзак, а также грелки для рук и ног (особенно, если вы часто мерзнете). Захватите с собой наличные, чтобы не искать банкоматы на Байкале, и конечно, не забудьте паспорт и полис ОМС.