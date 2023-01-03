Отличный тур, который включает в себя лучшие места ледового Байкала.

Мы сделали это путешествие на зимний Байкал максимально насыщенным впечатлениями и комфортом.

Небольшая группа до 16 человек.

Комфортный трансфер. Проживание в благоустроенных номерах в отелях со всеми удобствами. Вкусная местная еда. Сопровождение гидом и интересная ежедневная экскурсионная программа.

В январе тур полностью проходит на о. Ольхон, потому что по всему Байкалу ещё нет льда. И чистый нетронутый лёд в это время только в районе Малого моря.