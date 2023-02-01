В путешествии вы познакомитесь с топовыми достопримечательностями, попробуете национальную кухню и зарядитесь энергией Байкала.



Каждый день вас ждёт новая локация, будем много гулять и наслаждаться фантастической атмосферой озера.



Заглянем в музей, чтобы посмотреть на нерп, загадаем желания в священных местах, и вы научитесь задабривать духов Байкала. Вместе покатаемся по самому большому катку в России, а самые смелые окунутся в прорубь.