Ледяное одеяло спящего Байкала

Рассмотреть всевозможные виды льда, побывать в местах силы и погулять по Иркутску

В путешествии вы познакомитесь с топовыми достопримечательностями, попробуете национальную кухню и зарядитесь энергией Байкала.

Каждый день вас ждёт новая локация, будем много гулять и наслаждаться фантастической атмосферой озера.

Заглянем в музей, чтобы посмотреть на нерп, загадаем желания в священных местах, и вы научитесь задабривать духов Байкала. Вместе покатаемся по самому большому катку в России, а самые смелые окунутся в прорубь.
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ледяное одеяло спящего Байкала
Ближайшие даты:
16
фев
23
фев
2
мар
9
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Нет ограничений ни по возрасту, ни по физической подготовке — будет комфортно всем!
С собой вам понадобятся: термобельё, тёплые штаны (горнолыжные), флиска и флисовые штаны; тёплая зимняя куртка/пуховик, горнолыжные перчатки, шапка, зимняя обувь — лучше 2 пары, бельё, футболки, одежда для сна, носки утеплённые, тапочки, дополнительные стельки, самогревы, бафф или балаклава, лёгкий рюкзачок для прогулок, сидушка, термос (1 литр), индивидуальная аптечка, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, полотенце, принадлежности для бани, очки/горнолыжная маска, паспорт, наличные деньги/карта на дополнительные траты, телефон, фототехника, инвентарь и костюмы для фото.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 11:00
Завершение: Иркутск, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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