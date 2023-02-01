Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Нет ограничений ни по возрасту, ни по физической подготовке — будет комфортно всем! С собой вам понадобятся: термобельё, тёплые штаны (горнолыжные), флиска и флисовые штаны; тёплая зимняя куртка/пуховик, горнолыжные перчатки, шапка, зимняя обувь — лучше 2 пары, бельё, футболки, одежда для сна, носки утеплённые, тапочки, дополнительные стельки, самогревы, бафф или балаклава, лёгкий рюкзачок для прогулок, сидушка, термос (1 литр), индивидуальная аптечка, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, полотенце, принадлежности для бани, очки/горнолыжная маска, паспорт, наличные деньги/карта на дополнительные траты, телефон, фототехника, инвентарь и костюмы для фото.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 11:00
Завершение: Иркутск, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Иркутске
Более 12 лет в туризме. Обожаю горы. 37 раз поднялся на Эльбрус. Люблю людей, не дам скучать и расскажу 1000 смешных историй.