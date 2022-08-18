Легенда Байкала. Осеннее путешествие

Ольхон и Листвянка - это настоящие легенды Байкала. Остров Ольхон является мощнейшим местом силы Байкала

4.7
3 отзыва
Ольхон и Листвянка – это настоящие легенды Байкала. Остров Ольхон является мощнейшим местом силы Байкала.

Удивительной красоты природа, замечательные люди, вкусная и здоровая еда, национальные традиции – всё это оставит незабываемые впечатления от посещения острова Ольхон! Листвянка же предлагает множество развлечений: прогулки на лошадях, собачьих упряжках или квадроциклах и многое другое. Кроме того, в окрестностях поселка много необычных природных и рукотворных достопримечательностей.
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Легенда Байкала. Осеннее путешествие
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
Поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Занимательный Музей Тальцы
Занимательный Музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества Тальцы
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Активный отдых на Байкале
Активный отдых на Байкале
По желанию прокатимся на кораблике или катере, покатаемся на лошадях или велосипедах

Программа тура по дням

1 день

Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут духи Байкала.

Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения".

Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов.

Даже если вы далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день

Поездка до поселка Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Поездка до поселка Листвянка
5 день

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
6 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
7 день

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваториюПоездка в Байкальскую астрофизическую обсерваториюПоездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию
8 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Многие туристы интересуются, почему именно поселок Листвянка стал одним из самых востребованных мест отдыха на Байкале.

В этом нет ничего удивительного.

Листвянка обладает самой развитой инфраструктурой на побережье Байкала.

Здесь вы никогда не заскучаете, поскольку круглый год можно найти развлечения на любой вкус – обязательно прокатитесь на кораблике или катере летом, а зимой – на хивусе или собачьих упряжках, покатайтесь на лошадях, попробуйте вкуснейшую местную рыбу.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
9 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
10 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

Питание включено: завтрак.

11 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

экономстандарт
2-хместный номер80 60097 900
доплата за одноместное размещение18 00030 000

ЭКОНОМ (Частично благоустроенное размещение):

  • Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Гостиница Арабеска, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

СТАНДАРТ (Благоустроенное размещение):

  • Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, 2-местный номер (удобства в номере);
  • Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны, 2-местный номер (удобства в номере);

Варианты проживания

Отель-турбаза Усадьба «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Отель-турбаза Усадьба «Набаймар»Отель-турбаза Усадьба «Набаймар»Отель-турбаза Усадьба «Набаймар»Отель-турбаза Усадьба «Набаймар»

Отель «Арабеска»

7 ночей

Отель «Арабеска» предлагает гостям отличный отдых практически у вод озера Байкал. Вечером с друзьями можно поиграть в бильярд, или посмотреть телевизор в ресторане.
Расположение отеля Арабеска
Отель находится в поселке Листвянка, в 10 минутах от Байкальского музея и подъемника на гору Камень Черского, где в зимний период можно заняться горнолыжным спортом. Порт озера Байкал расположен в 300 метрах.

Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»Отель «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

7 ночей

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4-11: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4-11: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 4: Ольхон – Иркутск – ЛиствянкаДень 5: По ЛиствянкеДень 7: По ЛиствянкеДень 9: Листвянка – Тальцы – ЛиствянкаДень 11: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон – Иркутск – Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 9: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 11: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 5: Подъем на подъемнике на смотровую площадку "Камень Черского "День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 7: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 9: Этнографический музей Тальцы.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 5: Подъем на подъемнике на смотровую площадку "Камень Черского"
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 9: Этнографический музей Тальцы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • День 5-11: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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