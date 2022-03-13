1 день

Иркутск - Ольхон

Путешествие начинается!

Встречаемся с группой и гидом в аэропорту Иркутска. И далее, сразу на автобусе отправляемся прямо к Байкалу, на остров Ольхон.

Дорога достаточно насыщена различными пейзажами: то бескрайние степи, то пасущиеся стада коров, то бегущие табуны, то вечнозеленые леса, то белые березы.

Будет остановка у памятника Орлу, расправившему свои крылья над Тажеранской степью.

И у памятника Бродяге, посвященному каторжнику, сбежавшему с Забайкалья, переплыв Байкал, на берега Иркутской области.

Затем пообедаем в позной: там можно попробовать блюда бурятской народной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом и другие.

Продолжаем наш путь и видим, как внезапно между холмов появляется Байкал!

А чуть дальше заметны высокие берега Ольхона! Сердце забьется быстрее от разворачивающегося пейзажа, поверьте нам!

На остров переправляемся на пароме через пролив Ольхонские ворота.

Под шум волн нас сразу встретят своим приветствием местные чайки. Не забудьте взять хлеба для них.

Далее едем по самому Ольхону до поселка Хужир и отдыхаем от дороги в уютном отеле.

Ну что же, пора отправляться неспешным шагом к самым популярным жемчужинам острова: ритуальным столбам Сэргэ и скале Шаманке.

На 13 столбах Сэргэ повязаны разноцветные ленточки, придающие им колоритный вид.

У бурят, это ритуал воздаяния чести и хвалы богам этих мест.

Скала Шаманка или Бурханка тоже является священным местом, возле которого и по сей день шаманы проводят свои обряды.

Рядом с Шаманкой находится большой песчаный Сарайский пляж — любимое место отдыха туристов.

На пляже можно полежать, позагорать, искупаться в байкальской воде. Или просто посидеть, полюбоваться на пролив Малое море и крутой противоположный берег.

Вечером не забудьте про красивейший ольхонский закат.

Возьмите с собой камеру, чтобы запечатлеть невероятнейшее явление не только в памяти. Уверяем, закаты здесь очень эффектен!