Легенды и тайны старого города

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Иркутску «Легенды и тайны старого города»

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Иркутску «Легенды и тайны старого города».

В ходе нашей прогулки вы узнаете массу любопытных фактов о городе, его жителях и гостях.
Легенды и тайны старого города
Легенды и тайны старого города
Легенды и тайны старого города
Легенды и тайны старого города
Легенды и тайны старого города
Легенды и тайны старого города

Об экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Иркутску «Легенды и тайны старого города». В ходе нашей прогулки вы узнаете:

  • Куда и откуда ведёт подземный ход под Сибиряковским дворцом, и почему Мавританский зАмок не стал еврейской синагогой.
  • Историю Тайного Императорского Дворца и рассказ о том, как в Иркутске чествовали людоеда.
  • Почему Всероссийское Правительство адмирала Колчака заседало в самом революционном особняке этого города, и почему бравому солдату Швейку нужно присвоить звание «Почётный Гражданин Иркутска».
  • За что иркутяне должны благодарить Чехословацкий экспедиционный корпус, и откуда пошёл иркутский синематограф.
  • Историю одной дуэли и рассказ о дочери президента США генерала Эйзенхауэра.
  • Как из Иркутска попасть на территорию США, и куда исчез Казанский Кафедральный собор. Увидите дворы-колодцы и иркутские букинисты семидесятых.
  • Увидите дом, в котором А. П. Чехов НЕ жил и узнаете тайну одного переименования улицы.
  • Расстрельные «тройки», и иркутские спириты, иркутский «Сайгон» и иркутский адрес Анны Тимирёвой.
  • Историю последнего подземного хода и тайну похищенного клада.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Общий
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем
Начало: Бульвар Гагарина (набережная р. Ангары)
Завершение: По договоренности в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По четвергам в 11:00

Наталья
Наталья
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