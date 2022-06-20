Летнее знакомство с озером Байкал

Первое свидание с легендарным озером Байкал и настоящая любовь на всю жизнь к этим местам! Иркутск, горный курорт Аршан

5
3 отзыва
Первое свидание с легендарным озером Байкал и настоящая любовь на всю жизнь к этим местам! Иркутск, горный курорт Аршан, знаменитый Ольхон, Тажеранские степи, Кругобайкальская железная дорога и много других интереснейших мест ждет вас в этом туре!
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
Летнее знакомство с озером Байкал
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Что вас ожидает 🤩

Потрясающие панорамы Байкала
Потрясающие панорамы Байкала
Поднимемся по канатной дороге на обзорную площадку "Камень Черского"
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Проедем по тоннелям царских времен
Обитатели Байкала
Обитатели Байкала
Посетим Байкальский музей, где сможем увидеть байкальский обитателей в аквариумах
Этнографический музей "Тальцы"
Этнографический музей "Тальцы"
Посетим музей деревянного зодчества и ремесел под открытым небом
Прогулка по водопадам реки Кынгарги
Прогулка по водопадам реки Кынгарги
Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект

Программа тура по дням

1 день
Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид. 

Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).

Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.

В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску.

Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архотектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.

После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.

Прибываем на уютную турбазу. 

Размещение. 

Ужин.

Немного свободного времени. 

Питание: обед, ужин.

Размещение: гостиница «Уюга»/«Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Малое Море/Ольхон)

Знакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое МореЗнакомство. Иркутск. Малое Море
2 день
Путешествие на край Земли

Завтрак в 9:00. 

9:30 – посадка на ретро-автомобиль (УАЗ). 

Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон. 

Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан). 

Разговор о традициях и религии местного населения. 

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала. 

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда! 

Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец. 

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Во время экскурсии Вас ждет горячий обед. 

Возвращаемся в гостиницу. 

Ужин. 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

Размещение: гостиница «Уюга»/«Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Малое Море/Ольхон).

Путешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край ЗемлиПутешествие на край Земли
3 день
Тажеранская степь

Завтрак.

Экскурсия по Тажеранской степи.

Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан.

Обед в юрт-кафе (на свой вкус).

Трансфер Еланцы – Иркутск.

Размещение в гостинице. 

Ужин.

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

Тажеранская степьТажеранская степьТажеранская степьТажеранская степь
4 день
Аршан. Термальные источники

Завтрак. 

Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины. 

Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус. 

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. 

Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил. 

Прогулка к питьевому бювету. 

Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. 

Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. 

Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.

В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых. 

Прогулка по водопадам реки Кынгарги. 

Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. 

По запросу группы можно посетить термальные источники в п. Жемчуг. 

Ужин. 

Затем отправляемся в Слюдянку. 

Размещение в гостинице. 

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).

Аршан. Термальные источникиАршан. Термальные источникиАршан. Термальные источникиАршан. Термальные источники
5 день
Кругобайкальская железная дорога

Завтрак. 

Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца. 

В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года). 

Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно. 

Обед ланч-бокс в вагоне поезда. 

По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям. 

Вечером прибываем в п. Листвянка. 

Размещение в гостинице. 

Ужин.

Баня по желанию за свой счёт.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Размещение: гостиница «Легенда Байкала»», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
6 день
Листвянка. Исток Ангары. Тальцы

Завтрак. 

Посещение единственного в России музея о Байкале. 

В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере. 

Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала! 

Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». 

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень. 

Обед в кафе на свой выбор. 

После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)!

 В 16:00 - трансфер Листвянка – Иркутск. 

На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00.

Размещение в гостинице. 

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

Листвянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. ТальцыЛиствянка. Исток Ангары. Тальцы
7 день
Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе: Ангара, Аршан, Легенда Байкала, Усадьба Бенчарова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программеэкскурсии
  • Заявленные в программе
  • В том числе входные билетыпитание по программе трёхразовое: 6 завтраков
  • 3 обеда
  • 5 ужиноввсе виды трансферов в соответствии с программойуслуги гидаоплата за разрешения на посещение Национальных парков и заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
  • Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п;
  • Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
  • Фонарик (с запасным набором батареек);
  • Фотоаппарат;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.);
  • Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
  • Обувь сменная;
  • Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
  • Сменное белье;
  • Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
  • Термобелье;
  • По сезону: штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
  • Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
  • Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
  • Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  • По сезону: шапка + шарф, можно балаклаву;
  • По сезону: варежки/перчатки;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Мне тур понравился. Погода помешала увидеть Байкал с КБЖД.
А
15 мая 2022
Замечательно!
г
20 мая 2022
Тур на Байкал очень интересный, узнала много нового из жизни местных жителей, из истории. Гиду Ирине большое спасибо, рассказывает интересно и позновательно. Водители опытные, аккуратные, внимательные в дороге.

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