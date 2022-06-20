Первое свидание с легендарным озером Байкал и настоящая любовь на всю жизнь к этим местам! Иркутск, горный курорт Аршан, знаменитый Ольхон, Тажеранские степи, Кругобайкальская железная дорога и много других интереснейших мест ждет вас в этом туре!

Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект

Посетим музей деревянного зодчества и ремесел под открытым небом

Посетим Байкальский музей, где сможем увидеть байкальский обитателей в аквариумах

Поднимемся по канатной дороге на обзорную площадку "Камень Черского"

Программа тура по дням

1 день Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид. Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное). Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта. В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправляемся на экскурсию по Иркутску. Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архотектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации. После знакомства с городом отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон. Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней. Прибываем на уютную турбазу. Размещение. Ужин. Немного свободного времени. Питание: обед, ужин. Размещение: гостиница «Уюга»/«Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Малое Море/Ольхон)

2 день Путешествие на край Земли

Завтрак в 9:00. 9:30 – посадка на ретро-автомобиль (УАЗ). Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон. Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан). Разговор о традициях и религии местного населения. Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала. Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда! Мы отправляемся "на край Земли" – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец. Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые! Во время экскурсии Вас ждет горячий обед. Возвращаемся в гостиницу. Ужин. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: гостиница «Уюга»/«Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Малое Море/Ольхон).

3 день Тажеранская степь

Завтрак. Экскурсия по Тажеранской степи. Вы увидите устье реки Анга и гору Ёрд, древние петроглифы, долину каменных духов и гору Тан-Хан. Обед в юрт-кафе (на свой вкус). Трансфер Еланцы – Иркутск. Размещение в гостинице. Ужин. Питание: завтрак, ужин. Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

4 день Аршан. Термальные источники

Завтрак. Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины. Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус. Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил. Прогулка к питьевому бювету. Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие. В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых. Прогулка по водопадам реки Кынгарги. Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. По запросу группы можно посетить термальные источники в п. Жемчуг. Ужин. Затем отправляемся в Слюдянку. Размещение в гостинице. Питание: завтрак, ужин. Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).

5 день Кругобайкальская железная дорога

Завтрак. Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца. В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года). Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно. Обед ланч-бокс в вагоне поезда. По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-и километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям. Вечером прибываем в п. Листвянка. Размещение в гостинице. Ужин. Баня по желанию за свой счёт. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: гостиница «Легенда Байкала»», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).

6 день Листвянка. Исток Ангары. Тальцы

Завтрак. Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере. Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала! Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Обед в кафе на свой выбор. После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)! В 16:00 - трансфер Листвянка – Иркутск. На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы. Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:00. Размещение в гостинице. Питание: завтрак. Размещение: гостиница «Ангара», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

7 день Отъезд