Летний четырёхдневный тур на Ольхон

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Вы отправитесь в увлекательное путешествие, которое откроет для вас тайны острова Ольхон и покажет величественные просторы Байкала.

Вы услышите рассказы о местных традициях и обычаях бурятского народа, о чудесах озера и его истории.
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Летний четырёхдневный тур на Ольхон
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
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мая
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мая
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Описание

Что вас ожидает:

День 1:

День первый нашего путешествия начнется с отправления из Иркутска, после чего нас ожидает дорога продолжительностью 3-4 часа. В пути мы сделаем несколько остановок, на которых наш знаток местных традиций и обычаев поделится с нами интересными фактами о Байкале, Ольхоне, а также познакомит нас с национальной кухней Бурятии во время обеда в Еланцах. На нашем пути мы встретим скульптуру Орла, священное животное у бурят. Мы также попробуем переправиться на остров Ольхон, где нас встретят красивейшие пейзажи пролива Малое море и Хужира. Закончим наш первый день путешествия, встретив закат на мысе Бурхан и посетив сакральное место — скалу Шаманку, которая считается местом силы на Байкале.

День 2:

Второй день мы отправимся на автотур на колоритном УАЗике —единственном транспорте, который никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части острова Ольхон. Нас ждут красивейшие пейзажи и бездорожье. В этот день мы посетим множество интересных мест: мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Вкусный обед на природе и продолжение нашего путешествия обязательно порадуют всех путешественников.

День 3:

Сегодня предстоит настоящее приключение — водная прогулка по Малому морю, которая подарит вам незабываемые впечатления. Мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления, где вы сможете погрузиться в атмосферу духовности и медитации. А кроме того, вас ждет глазной источник, удивительный природный объект, который находится на острове Огой. В случае непогоды, мы отправимся на юг острова на автомобильной экскурсии, где вы сможете увидеть множество интересных мест, таких как Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. По окончании экскурсии, мы вернемся в Хужир, где вас ждет свободное время на отдых и развлечения.

День 4:

При желании ваш день начинается с встречи рассвета на Шаманке, месте, которое считается одним из самых сакральных на Байкале. После этого вас ждет свободное время, которое можно провести на купаниях в озере, загорании на солнце или прогулках по живописному острову Ольхон. Вечером мы отправимся в Иркутск, чтобы завершить этот незабываемый тур.

Важная информация:

Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:

  • Гостевой дом Воскресение.
  • Гостевой дом Санрайз.
  • Мини-отель Шаманка.
  • Отель Панорама.
  • Отель Отдых на Ольхоне.
  • Усадьба Никиты Бенчарова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в национальный парк
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • При одноместном размещении доплата 3500 руб. /сутки
  • Во время ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 ₽ с группы и 1 200 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб. с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
  • Гостевой дом Воскресение
  • Гостевой дом Санрайз
  • Мини-отель Шаманка
  • Отель Панорама
  • Отель Отдых на Ольхоне
  • Усадьба Никиты Бенчарова
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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