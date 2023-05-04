Вы отправитесь в увлекательное путешествие, которое откроет для вас тайны острова Ольхон и покажет величественные просторы Байкала.
Вы услышите рассказы о местных традициях и обычаях бурятского народа, о чудесах озера и его истории.
Вы услышите рассказы о местных традициях и обычаях бурятского народа, о чудесах озера и его истории.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
День 1:
День первый нашего путешествия начнется с отправления из Иркутска, после чего нас ожидает дорога продолжительностью 3-4 часа. В пути мы сделаем несколько остановок, на которых наш знаток местных традиций и обычаев поделится с нами интересными фактами о Байкале, Ольхоне, а также познакомит нас с национальной кухней Бурятии во время обеда в Еланцах. На нашем пути мы встретим скульптуру Орла, священное животное у бурят. Мы также попробуем переправиться на остров Ольхон, где нас встретят красивейшие пейзажи пролива Малое море и Хужира. Закончим наш первый день путешествия, встретив закат на мысе Бурхан и посетив сакральное место — скалу Шаманку, которая считается местом силы на Байкале.
День 2:
Второй день мы отправимся на автотур на колоритном УАЗике —единственном транспорте, который никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части острова Ольхон. Нас ждут красивейшие пейзажи и бездорожье. В этот день мы посетим множество интересных мест: мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Вкусный обед на природе и продолжение нашего путешествия обязательно порадуют всех путешественников.
День 3:
Сегодня предстоит настоящее приключение — водная прогулка по Малому морю, которая подарит вам незабываемые впечатления. Мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления, где вы сможете погрузиться в атмосферу духовности и медитации. А кроме того, вас ждет глазной источник, удивительный природный объект, который находится на острове Огой. В случае непогоды, мы отправимся на юг острова на автомобильной экскурсии, где вы сможете увидеть множество интересных мест, таких как Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. По окончании экскурсии, мы вернемся в Хужир, где вас ждет свободное время на отдых и развлечения.
День 4:
При желании ваш день начинается с встречи рассвета на Шаманке, месте, которое считается одним из самых сакральных на Байкале. После этого вас ждет свободное время, которое можно провести на купаниях в озере, загорании на солнце или прогулках по живописному острову Ольхон. Вечером мы отправимся в Иркутск, чтобы завершить этот незабываемый тур.
Важная информация:
Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение.
- Гостевой дом Санрайз.
- Мини-отель Шаманка.
- Отель Панорама.
- Отель Отдых на Ольхоне.
- Усадьба Никиты Бенчарова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в национальный парк
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- При одноместном размещении доплата 3500 руб. /сутки
- Во время ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 ₽ с группы и 1 200 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб. с чел в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение
- Гостевой дом Санрайз
- Мини-отель Шаманка
- Отель Панорама
- Отель Отдых на Ольхоне
- Усадьба Никиты Бенчарова
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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