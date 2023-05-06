Незабываемый паровозный тур по Кругобайкальской железной дороге, которая признана одной из самых живописных железных дорог мира! Каждая станция на пути путешествия удивит вас своей уникальной красотой.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
10
мая
мая
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мая
мая
17
мая
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Начнем наше путешествие от Центрального ж/д вокзала, где вас ожидает уютный поезд и комфортабельные вагоны. Путь, на который мы отправимся, будет объявляться по громкой связи и на световом табло, так что вы не пропустите ни одной достопримечательности. Прибыв в Слюдянку, мы остановимся на 40 минут, чтобы вы могли насладиться красотами городка и подышать свежим воздухом. Затем мы отправимся на КБЖД, где наш экскурсовод расскажет вам увлекательную историю о Байкале и продемонстрирует фильмы, которые помогут вам погрузиться в атмосферу этого величественного места.
В пути наш поезд остановится 4-5 раз, чтобы вы смогли выйти на пешеходные прогулки и насладиться красотами природы в полной мере. Стоянки будут длиться от 20 минут до полутора часов, в зависимости от места. Наконец, мы доберемся до Порта Байкал, где вас ждет переправа в Листвянку. После этого наш автобус отвезет вас в Иркутск, где вы сможете продолжить ваше увлекательное путешествие
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет и программа
- Что не входит
- Завтрак — 450 руб.
- Обед — 950 руб.
- Ужин — 800 руб.
- Место со стороны Байкала — 500-1300 руб. с чел
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании