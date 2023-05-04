Добро пожаловать в мир, где время останавливается, а природа завораживает своей красотой! Насытитесь эмоциями и незабываемыми впечатлениями от удивительной природы Байкала и его самого красивого острова — Ольхон.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Восхитительное путешествие начинается с отправления из Иркутска. В течение 3-4 часов мы проедем несколько остановок, где наш талантливый гид расскажет нам о местных традициях, бурятских обычаях, а также поделится удивительными фактами об Ольхоне и Байкале. Затем мы насладимся национальной бурятской кухней в гостеприимных Еланцах и побываем у скульптуры Орла — священного животного у бурят. Переправившись на остров Ольхон, мы встретим невероятный закат на мысе Бурхан и почувствуем мощь Байкала на сакральном месте — скале Шаманка. Визуальное наслаждение продолжится на смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды на пролив Малое море и Хужир.
День 2:
День второй будет еще более захватывающим, ведь сегодня вы отправитесь на экскурсию по северной части Ольхона на колоритном местном УАЗике — это единственный транспорт, который никогда не подводит в отсутствии асфальта. Отправляйтесь в насыщенное красивыми пейзажами и бездорожьем путешествие, во время которого вы посетите множество удивительных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова - мыс Хобой и мыс Любви.
День 3:
Сегодня нас ждет водная прогулка по Малому морю, где мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления и глазным источником. В случае непогоды нас ожидает экскурсия на юг острова на автомобиле: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. После таких потрясающих приключений мы вернемся в точку отправления.
Важная информация:
Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение.
- Гостевой дом Санрайз.
- Мини-отель Шаманка.
- Отель Панорама.
- Отель Отдых на Ольхоне.
- Усадьба Никиты Бенчарова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в национальный парк
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- При одноместном размещении доплата 3500 руб. /сутки
- Во время ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 ₽ с группы и 1 200 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб. с чел в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение
- Гостевой дом Санрайз
- Мини-отель Шаманка
- Отель Панорама
- Отель Отдых на Ольхоне
- Усадьба Никиты Бенчарова
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании