Летний трёхдневный тур на Ольхон

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Добро пожаловать в мир, где время останавливается, а природа завораживает своей красотой! Насытитесь эмоциями и незабываемыми впечатлениями от удивительной природы Байкала и его самого красивого острова — Ольхон.
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Ближайшие даты:
4
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Восхитительное путешествие начинается с отправления из Иркутска. В течение 3-4 часов мы проедем несколько остановок, где наш талантливый гид расскажет нам о местных традициях, бурятских обычаях, а также поделится удивительными фактами об Ольхоне и Байкале. Затем мы насладимся национальной бурятской кухней в гостеприимных Еланцах и побываем у скульптуры Орла — священного животного у бурят. Переправившись на остров Ольхон, мы встретим невероятный закат на мысе Бурхан и почувствуем мощь Байкала на сакральном месте — скале Шаманка. Визуальное наслаждение продолжится на смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды на пролив Малое море и Хужир.

День 2:

День второй будет еще более захватывающим, ведь сегодня вы отправитесь на экскурсию по северной части Ольхона на колоритном местном УАЗике — это единственный транспорт, который никогда не подводит в отсутствии асфальта. Отправляйтесь в насыщенное красивыми пейзажами и бездорожьем путешествие, во время которого вы посетите множество удивительных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова - мыс Хобой и мыс Любви.

День 3:

Сегодня нас ждет водная прогулка по Малому морю, где мы посетим остров Замогой и остров Огой с Буддийской Ступой Просветления и глазным источником. В случае непогоды нас ожидает экскурсия на юг острова на автомобиле: Сад Камней, Халзаны, мыс Кобылья Голова и скала Трезубец. После таких потрясающих приключений мы вернемся в точку отправления.

Важная информация:

Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:

  • Гостевой дом Воскресение.
  • Гостевой дом Санрайз.
  • Мини-отель Шаманка.
  • Отель Панорама.
  • Отель Отдых на Ольхоне.
  • Усадьба Никиты Бенчарова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в национальный парк
  • Питание по программе
  • Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • При одноместном размещении доплата 3500 руб. /сутки
  • Во время ледостава (конец декабря — начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 ₽ с группы и 1 200 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб. с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
  • Гостевой дом Воскресение
  • Гостевой дом Санрайз
  • Мини-отель Шаманка
  • Отель Панорама
  • Отель Отдых на Ольхоне
  • Усадьба Никиты Бенчарова
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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