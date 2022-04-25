Лето на Байкале

Лето на Байкале - желанное и долгожданное время года

4.7
3 отзыва
Лето на Байкале — желанное и долгожданное время года, когда Байкал одаривает своих гостей своей тёплой и сильной энергетикой, очаровывает красотой природы и покоряет масштабностью! Тур «Лето на Байкале» позволит полностью перезагрузиться от суетливого ритма жизни больших городов.
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Лето на Байкале
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Мыс Саган-Хушун
Мыс Саган-Хушун
Побываем на волнующей высоте мыса Саган-Хушун — отвесной скалы из белоснежного мрамора
Сила скалы Шаманка
Сила скалы Шаманка
Отправимся к энергетически сильной локации — мысу Бурхан, известной скалы Шаманка
Музей под открытым небом «Тальцы»
Музей под открытым небом «Тальцы»
Посетим архитектурно-этнографический музей на живописном берегу Ангары
Исторический Иркутск
Исторический Иркутск
Познакомимся с памятными местами города и исторической архитектурой
Волшебные пейзажи Ольхона
Волшебные пейзажи Ольхона
Остановимся в месте со сказочными пейзажами, будто только сошедшими с открытки
Скалистые клыки мыса Хобой
Скалистые клыки мыса Хобой
Увидим своими глазами мыс, скалистые берега которого напоминают звериные клыки

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы», узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.

Также посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьёзными научными исследованиями.

Вечером останется время на прогулку и отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, услуга гида, проживание.

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в ЛиствянкуПрибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку
2 день

Свободный день в Листвянке

День, свободный от экскурсий. Вы сможет провести его, прогуливаясь по берегу Байкала, по легендарному рыбному рынку, между сувенирных рядов. Можно попробовать местные угощения, купить подарки и сувениры — здесь они представлены в большом разнообразии!

Этот день станет заключительным днем пребывания в Листвянке. Завтра вас ждут новые впечатления от более близкого знакомства с Байкалом.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
3 день

Дорога на Ольхон

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
4 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых. Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), позагорать на пляже.

Включено в стоимость:

  • Проживание;
  • завтрак;
  • экскурсия;
  • обед-пикник;
  • групповой трансфер;
  • разрешения на посещение национального парка.
Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
5 день

Свободный день на о. Ольхон

Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.

Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. Ольхон
6 день

Трансфер в Иркутск и обзорная экскурсия по городу

Завтрак.

Выезд в Иркутск в первой половине дня.

Обзорная экскурсия по Иркутску.

Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

После экскурсии вас ждёт заселение в гостинице.

Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.

Трансфер в Иркутск и обзорная экскурсия по городуТрансфер в Иркутск и обзорная экскурсия по городуТрансфер в Иркутск и обзорная экскурсия по городу
7 день

Прощание с Сибирью

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останется много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, на о. Ольхон и в г. Иркутск.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
42 00053 00071 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
15 00028 00038 000

Варианты проживания

Мини-отель "Байкальские просторы", ГД "Байкал"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

ГК "Малина", ГД "Даурия"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь"

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта с проживанием в номерах полулюкс/люкс.

БО "Шаманка", ГК "Адмирал"

3 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон"

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

3 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Хостел "Браво", Отель "Сити Парк"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест"

1 ночь

Изысканные номера высокого уровня комфорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповые трансферы
  • Паромная переправа на о. Ольхон
  • Обед-пикник на четвёртый день
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж,д билеты к месту начала тура
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры7-дневные турыМыс Саган-Хушун🗽Популярные места

Похожие туры в Иркутске

Один прекрасный день на Байкале
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
17 отзывов
Один прекрасный день на Байкале
Познакомьтесь с Байкалом во время путешествия в старинный посёлок Листвянка
место Вашего проживания в Иркутске
от 9 900 за всё до 4 чел.
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
4.9
18 отзывов
Лучшее знакомство с Байкалом за 1 день
О Байкале слышали многие. В последнее время на озеро все больше
по договоренности
6 сен
8 сен
9 сен
10 сен
от 9 900 за всё до 2 чел.
На аэроходе по зимнему Байкалу
3 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
1 отзыв
На аэроходе по зимнему Байкалу
Прокатиться по легендарному озеру на катере-амфибии и поразиться красоте ледяного царства
в поселке Хужир
Завтра
5 сен
6 сен
7 сен
32 000 за всё до 9 чел.
Листвянка - Один день на Байкале
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Листвянка - Один день на Байкале
Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале
Ваш отель
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
9 500 за всё до 4 чел.
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
Отдохните от городской суеты, проведите время наедине с природой, а заодно половите рыбку для удовольствия
Хужир (остров Ольхон)
4 800 за 1 человека
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
4 отзыва
День на Байкале: в Листвянку через Тальцы
Легенды о Байкале и красавице Ангаре оживут на ваших глазах
Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
4 000 за 1 человека
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
3 дня
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Прокатиться на катере по Байкалу вдоль железной дороги и насладиться видами мыса Хобой
Иркутск, 9:00
12 сен
15 сен
22 сен
3 окт
52 200 за 1 человека
Зимой по льду Байкала
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
1 отзыв
Зимой по льду Байкала
Байкал прекрасен в любое время года
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
9 000 за 1 человека
Коньки и лыжи на Байкале
8 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Коньки и лыжи на Байкале
Зарядиться энергией байкальского льда, свежайшего морозного воздуха сибирской тайги
место Вашего проживания в Иркутске
от 13 500 за 1 человека
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
7 отзывов
Насыщенный день в Иркутске и на Байкале
Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города
У вашего отеля в Иркутске
5 сен
6 сен
7 сен
8 сен
9 875 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Первое знакомство с Иркутском и Байкалом за один день
Вы проездом в Иркутске
Иркутск. Сквер им. Кирова. У фонтана
10 000 за всё до 4 чел.
Новогодний Иркутск и его история
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Новогодний Иркутск и его история
Старинный город Иркутск преображается к Новому году: наряженные ёлки, ледяные скульптуры, разноцветная иллюминация
Я заберу вас от места проживания в центре города
от 5 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ