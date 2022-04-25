Сбор группы в Иркутске в 10.00
Трансфер в посёлок Листвянка по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка — это своего рода Мекка туризма среди всех приезжающий в Иркутск, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по Байкалу. Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы», узнаете увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, увидите легендарный Шаман-Камень.
Также посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьёзными научными исследованиями.
Вечером останется время на прогулку и отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, услуга гида, проживание.
День, свободный от экскурсий. Вы сможет провести его, прогуливаясь по берегу Байкала, по легендарному рыбному рынку, между сувенирных рядов. Можно попробовать местные угощения, купить подарки и сувениры — здесь они представлены в большом разнообразии!
Этот день станет заключительным днем пребывания в Листвянке. Завтра вас ждут новые впечатления от более близкого знакомства с Байкалом.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых. Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), позагорать на пляже.
Включено в стоимость:
Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.
Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Завтрак.
Выезд в Иркутск в первой половине дня.
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
После экскурсии вас ждёт заселение в гостинице.
Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останется много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, на о. Ольхон и в г. Иркутск.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|42 000
|53 000
|71 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|15 000
|28 000
|38 000
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Объекты размещения высокого уровня комфорта с проживанием в номерах полулюкс/люкс.
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Объекты размещения высокого уровня комфорта.
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные номера, (удобства на этаже или в соседнем здании).
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.