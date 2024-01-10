Вас ожидает мощнейший заряд Байкальской энергии, посетим мыс Кобылья голова, остров Огой, ступа Просветления. Прокатимся по льду на туристическом Байкальском транспорте, отведаем традиционные бурятские блюда. Увидим наплески, гроты, сакуи и обязательно сделаем крутейшие фотографии.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Огой
- Кобылья голова
- Ступа просветления
- Тажеранские степи
Описание
Что вас ожидает:
- Посещение мыса Кобылья голова, острова Огой, ступы Просветления.
- Катание на коньках по Байкалу.
- Обед.
Даты: 28.01.23, 12.02.23, 26.02.23.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид сопровождающий
- Завтрак, перекус.
- Транспорт по льду
- Коньки для катания
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск, ул Сухэ-Батора, д. 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Даты: 28.01.23, 12.02.23, 26.02.23.Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- После бронирования связаться в ватсап 8(964)540-46-44 Александр
- Перед туром вам прийдёт информационное смс
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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