Лёд Байкала «мечта моя»

Трансфер для группы в Иркутске
Вас ожидает мощнейший заряд Байкальской энергии, посетим мыс Кобылья голова, остров Огой, ступа Просветления. Прокатимся по льду на туристическом Байкальском транспорте, отведаем традиционные бурятские блюда. Увидим наплески, гроты, сакуи и обязательно сделаем крутейшие фотографии.
Лёд Байкала «мечта моя»
Лёд Байкала «мечта моя»
Лёд Байкала «мечта моя»
Лёд Байкала «мечта моя»
Ближайшие даты:
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
15
янв
16
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Огой
  • Кобылья голова
  • Ступа просветления
  • Тажеранские степи

Описание

Что вас ожидает:

  • Посещение мыса Кобылья голова, острова Огой, ступы Просветления.
  • Катание на коньках по Байкалу.
  • Обед.

Даты: 28.01.23, 12.02.23, 26.02.23.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид сопровождающий
  • Завтрак, перекус.
  • Транспорт по льду
  • Коньки для катания
Место начала и завершения?
г. Иркутск, ул Сухэ-Батора, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Даты: 28.01.23, 12.02.23, 26.02.23.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • После бронирования связаться в ватсап 8(964)540-46-44 Александр
  • Перед туром вам прийдёт информационное смс
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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