Богдан — ваша команда гидов в Иркутске

Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Богдан, и «Байкал» для меня не просто слово. Уже более 5 лет живу в самом сердце Байкала — на острове Ольхон, и встречаю гостей в своем глэмпинге. Наша команда профессиональных гидов проводит индивидуальные экскурсии в разные уголки Байкала. В первую очередь, для меня важно, чтобы гость получил максимум комфорта и влюбился в Байкал, как люблю его сам! До встречи в предстоящих турах!