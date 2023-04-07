Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала

Познакомиться с Иркутском, исследовать Хужир и Бурхан и пройтись по безлюдному пляжу

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Ответы на вопросы
Приглашаем увлекательно провести выходные в одном из самых живописных мест Байкала — на острове Ольхон.

Вы узнаете много местных легенд и поучаствуете в обряде задабривания духов, покатаетесь верхом вдоль озера, увидите знаменитую скалу Шаманку с воды и с суши.

Мы развенчаем миф, что сплавляться на сапах можно только летом — будем обходить льдины, как опытные мореплаватели. Полюбуемся закатным солнцем над водной гладью и устроим пикник на берегу.
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Майские праздники на Ольхоне: сплав на сапах, конная прогулка и общение с духами Байкала
Ближайшие даты:
7
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30-9:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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