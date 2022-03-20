По прилету в аэропорт города Иркутска, этим весенним утром вас ожидает встреча с гидом, знакомство с группой.
Общий сбор назначен на 10 часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 09:45.
Получив багаж, вы пройдете на посадку в комфортный автотранспорт и отправитесь навстречу приключениям в самое необычное время на Байкале!
Остановитесь на обед в этно-кафе Юрта и приобщитесь к вкуснейшей бурятской кухне.
Ароматные позы, нежный сагудай и насыщенный бухлеор помогут настроиться на путешествие.
Обязательно прочтите в конце программы руководство по правильному подбору снаряжения для этого путешествия!
На причале поселка Сахюрта вас ожидает корабль.
Вы отправитесь на остров Огой!
Необитаемый остров, ощерившийся хищным гребнем дракона на южном изголовье, встречающий нас криками чаек, цапель и бакланов и сиянием белой буддийской ступы на вершине.
Здесь уже зацветает багульник и нежные цветы многочисленных камнеломок.
Здесь вы останетесь на ночь и торжественно отпразднуете ваше прибытие на Байкал барбекю- вечеринкой!
Костер и танцы на берегу под байкальскими звездами, Вы на необитаемом острове и больше – ни-ко-го!
Питание: обед в кафе, ужин на корабле.
Время в пути: 7 часов (~4 часа переездов в микроавтобусе, 1-1,5 на корабле).
Сегодня вы покинете гостеприимный Огой и отправитесь догонять лед по просторам самого крупного пролива на Байкале – Малого моря.
Ваш путь лежит к северной части острова Ольхон – священному мысу Хобой.
Вы достигнете кромки льда и начнется дрейф.
Лёд в это время как произведения художников-стеклодувов – хрупкий, распадающийся на тысячи прозрачных игл, звенящий хрустальными переливами в прибое.
Цветущие скалы, свежий ветер, теплое весеннее солнце и поразительная просыпающаяся прямо на ваших глазах космическая природа байкальских степных и скалистых ландшафтов.
Прилетающие с зимовки птицы, разноцветные лишайники, и звенящие вокруг льдинки.
Прекрасные белые скалы мыса Саган Хушун, украшенные карминными лишайниками, спускаются к прозрачной воде.
Здесь вы сможете походить на байдарке и совершить прогулку на сапе, выйти на берег и подняться по скалам на остров, обозреть окрестности.
Посмотрите на строгую красоту священного мыса Хобой, охраняемого каменной девой.
Вечерний каякинг в закатных лучах завершит этот прекрасный день.
Питание: завтрак, обед и ужин на корабле.
Время в пути: ≈3 часа водных переходов 5 часов прогулок и отдыха.
Вы достигли кромки льда!
Будем на нем осваиваться.
Сегодня первая высадка на льдину, наблюдение за нерпами.
Обучение особенностям фотоохоты на удивленных нашим присутствием и удирающих нерп.
Среди дрейфующих льдин увлекательно передвигаться на каяках!
Обязательно попробуйте!
Если позволит лёд, корабли пройдут максимально далеко на север – до губы Заворотная.
Прекрасного тихого места, известного у рыбаков и мореплавателей как тихая гавань даже во время сильных штормов.
Здесь ночью вы сможете полюбоваться поразительным звездным небом!
Если же льды не позволят, корабли постараются пройти до мистического мыса Рытый, считающегося аномальной зоной на Байкале.
С этим местом связано множество легенд и суеверий.
Здесь самые зрелищные грозы на Байкале, сюда приезжают уфологи, здесь впадает в Байкал река Рита, одна из «дочерей» великого озера.
Здесь когда-то жили курыкане – один из местных древних народов.
На мысу Рытый до сих пор остались их постройки, сориентированные точно по звездам.
Питание: завтрак, обед и ужин на корабле.
Время в пути: ~ 8 часов с остановками и прогулками.
Сегодня немного отдохните от кораблей, ведь по берегам Байкала набирает обороты весна!
В первой половине дня прогулка в гольцы над бухтой Заворотной по просыпающемуся лесу.
Посмотрите на массивы кедровников, небольшие каскадные водопады.
Эта территория входит в состав Байкало-Ленского заповедника.
Нигде больше нет на Байкале таких высоких и близких к берегу вершин гор!
Это побережье по праву считается одним из самых живописных мест на озере, носит гордое название Берег бурых медведей.
Когда то здесь был поселок и добывался уникальный минерал – микрокварцит, сейчас в этой местности круглогодично живет всего три человека, не ловит сотовая связь, и нет почти никакой цивилизации.
После прогулки вы снова садитесь на корабль и движетесь вдоль побережья, возвращаясь на Север Малого моря.
Это прекрасное время чтобы увидеть первых медведей, выходящих полакомиться мотыльком-ручейником на берег озера.
Так же в это время можно увидеть изюбрей, выходящих на склоны.
Наслаждайтесь дикостью, тишиной и отрывом от связи.
Вечером прибытие в Зундуки или Заму.
Ночевка на борту корабля.
Питание: завтрак, обед и ужин на корабле.
Время в пути: ~ 4 часа прогулок ~ 6-7 часов перехода по воде.
На машинах вы пересечете остров, останавливаясь в самых фотогеничных местах!
Вас ждут мыс Саган Хушун, урочище Песчаное, прекрасный Сарайский пляж.
Вас ждет вкуснейший пикник, который пройдет в волшебном лиловом облаке цветущего багульника.
После обеда вы отправитесь на юг острова и переправитесь на материк.
Уже знакомый вам комфортный автобус отвезет вас в город.
Автобус развезёт вас по вашим гостиницам.
До новых встреч!
Обращаем ваше внимание, что проживание в последнюю ночь не входит в стоимость тура.
Будем рады помочь вам с выбором гостиницы.
Питание: завтрак на корабле, обед-пикник, ужин самостоятельно.
Время в пути: ~ 2 часа водного перехода, ~3 часа прогулок, ~5 часов переездов.
По погодным и иным обстоятельствам возможны изменения в программе без уменьшения объема туристических услуг.
Тур предусматривает размещение на борту корабля «Флагман» (4 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Весна на Байкале теплая и солнечная, однако, переменчивая – солнечная жаркая погода может резко смениться холодным ветром с осадками. Дневные температуры могут достигать до +20 градусов. Однако ночью температуры могут падать и до 0, минус 5 градусов. И, несмотря на то, что на берегах уже тепло, вода еще очень холодная и в ней активно гуляют льды. А сейчас главный вопрос, что брать с собой в тур на Байкал? Для того чтобы комфортно чувствовать себя в весенних турах, мы подготовили для вас список личного снаряжения.
Непродуваемая одежда
Пусть в дополнение к основным вещам, Ваш багаж сопровождают спортивные брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»). Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa.
Утепление
Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.
Обувь
Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. В идеале, ботинок/кроссовок должен содержать минимум швов, должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются. В вашем туре лучше взять легкие треккинговые
Погода в мае на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода. Температура воздуха на Байкале по средней части озера ночью в начале месяца составляет 0… −5, повышаясь до +3… +8°С, днем до +5… +10°С, в отдельные дни до 19 градусов тепла. На юге озера в ночные часы +3… +8° С, в дневные часы +10… +15, прогреваясь иногда до +25 градусов. Высока вероятность ветров, в т. ч. шквалистых.
Конец апреля и начало мая характеризуются высокой клещевой активностью. Однако правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов. Мы заботимся о вас, поэтому оформляем страховку от клеща для каждого участника группы.
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!
Да, и мы постарались сделать ваше пребывание в туре максимально комфортным. В любом случае, программа очень насыщена и в каютах вы будете только ночевать. Для мероприятий и вечеров есть пространство кормовой палубы и кают-компании.
Да, на корабле есть сауна, можно греться в ней после насыщенных прогулок хоть каждый день.
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен. Лучше всего вооружиться сим-картами Теле 2, МТС и Мегафон.
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 1 ужин по возвращении в город. Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. Средний чек ужинов, не включенных в программу 800-2000 рублей.
По запросу мы можем организовать данную программу на базе других кораблей в зависимости от свободных дат. Стоимость будет зависеть от судна – комфорт-класс/вип-класса.
Скидка детям: до 12 лет – 10%