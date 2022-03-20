1 день

Иркутск – Малое море – остров Огой

По прилету в аэропорт города Иркутска, этим весенним утром вас ожидает встреча с гидом, знакомство с группой.

Общий сбор назначен на 10 часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 09:45.

Получив багаж, вы пройдете на посадку в комфортный автотранспорт и отправитесь навстречу приключениям в самое необычное время на Байкале!

Остановитесь на обед в этно-кафе Юрта и приобщитесь к вкуснейшей бурятской кухне.

Ароматные позы, нежный сагудай и насыщенный бухлеор помогут настроиться на путешествие.

Обязательно прочтите в конце программы руководство по правильному подбору снаряжения для этого путешествия!

На причале поселка Сахюрта вас ожидает корабль.

Вы отправитесь на остров Огой!

Необитаемый остров, ощерившийся хищным гребнем дракона на южном изголовье, встречающий нас криками чаек, цапель и бакланов и сиянием белой буддийской ступы на вершине.

Здесь уже зацветает багульник и нежные цветы многочисленных камнеломок.

Здесь вы останетесь на ночь и торжественно отпразднуете ваше прибытие на Байкал барбекю- вечеринкой!

Костер и танцы на берегу под байкальскими звездами, Вы на необитаемом острове и больше – ни-ко-го!

Питание: обед в кафе, ужин на корабле.

Время в пути: 7 часов (~4 часа переездов в микроавтобусе, 1-1,5 на корабле).