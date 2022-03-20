Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу

Если вы фотограф, романтик, путешественник, созерцатель, любитель необычного, фанат льда, ваше любимое время года

5
3 отзыва
Если вы фотограф, романтик, путешественник, созерцатель, любитель необычного, фанат льда, ваше любимое время года – весна, хочется увидеть нерпу в дикой природе, мечтаете о фотосессии в цветущих рододендронах, любите корабли, не любите когда вокруг много людей – подчеркните нужное и приезжайте – этот тур для вас! У вас будет шанс увидеть привычные локации с максимально необычного ракурса.
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Майский дрейф. Весенний круиз по Байкалу
Ближайшие даты:
15
мая

Что вас ожидает 🤩

Прокатимся на айсберге!
Прокатимся на айсберге!
Прокатимся на айсберге ,а также походим на байдарке и совершим прогулку на сапе среди льдин
Фотоохота за нерпами
Фотоохота за нерпами
Обучимся особенностям фотоохоты на удивленных нашим присутствием нерп
Цветение "сибирской сакуры"
Цветение "сибирской сакуры"
Нас ждет вкуснейший пикник, который пройдет в волшебном лиловом облаке цветущего багульника
Ароматные позы
Ароматные позы
Пообедаем в этно-кафе Юрта и приобщимся к вкуснейшей бурятской кухне
Вечеринка на необитаемом острове
Вечеринка на необитаемом острове
Отпразднуем прибытие на Байкал барбекю-вечеринкой – костер и танцы на берегу под байкальскими звездами

Программа тура по дням

1 день

Иркутск – Малое море – остров Огой

По прилету в аэропорт города Иркутска, этим весенним утром вас ожидает встреча с гидом, знакомство с группой. 

Общий сбор назначен на 10 часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 09:45.

Получив багаж, вы пройдете на посадку в комфортный автотранспорт и отправитесь навстречу приключениям в самое необычное время на Байкале! 

Остановитесь на обед в этно-кафе Юрта и приобщитесь к вкуснейшей бурятской кухне.

Ароматные позы, нежный сагудай и насыщенный бухлеор помогут настроиться на путешествие. 

Обязательно прочтите в конце программы руководство по правильному подбору снаряжения для этого путешествия!

На причале поселка Сахюрта вас ожидает корабль. 

Вы отправитесь на остров Огой!

Необитаемый остров, ощерившийся хищным гребнем дракона на южном изголовье, встречающий нас криками чаек, цапель и бакланов и сиянием белой буддийской ступы на вершине. 

Здесь уже зацветает багульник и нежные цветы многочисленных камнеломок. 

Здесь вы останетесь на ночь и торжественно отпразднуете ваше прибытие на Байкал барбекю- вечеринкой! 

Костер и танцы на берегу под байкальскими звездами, Вы на необитаемом острове и больше – ни-ко-го! 

Питание: обед в кафе, ужин на корабле.

Время в пути: 7 часов (~4 часа переездов в микроавтобусе, 1-1,5 на корабле).

Иркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров ОгойИркутск – Малое море – остров Огой
2 день

о. Огой – мыс Саган Хушун – м. Хобой

Сегодня  вы  покинете гостеприимный Огой и отправитесь догонять лед по просторам самого крупного пролива на Байкале – Малого моря.

Ваш путь лежит к северной части острова Ольхон – священному мысу Хобой. 

Вы достигнете кромки льда и начнется дрейф. 

Лёд в это время как произведения художников-стеклодувов – хрупкий, распадающийся  на тысячи прозрачных игл, звенящий хрустальными переливами в прибое.   

Цветущие скалы, свежий ветер, теплое весеннее солнце и поразительная просыпающаяся прямо на ваших глазах космическая природа байкальских степных и скалистых ландшафтов. 

Прилетающие с зимовки птицы, разноцветные лишайники, и звенящие вокруг льдинки. 

Прекрасные белые скалы мыса Саган Хушун, украшенные карминными лишайниками, спускаются к прозрачной воде.

Здесь вы сможете походить на байдарке и совершить прогулку на сапе, выйти на берег и подняться по скалам на остров, обозреть окрестности. 

Посмотрите на строгую красоту священного мыса Хобой, охраняемого каменной девой. 

Вечерний каякинг в закатных лучах завершит этот прекрасный день. 

Питание: завтрак, обед и ужин на корабле.

Время в пути: ≈3 часа водных переходов 5 часов прогулок и отдыха.

о. Огой – мыс Саган Хушун – м. Хобойо. Огой – мыс Саган Хушун – м. Хобойо. Огой – мыс Саган Хушун – м. Хобойо. Огой – мыс Саган Хушун – м. Хобой
3 день

м. Хобой – губа Заворотная/ мыс Рытый

Вы достигли кромки льда! 

Будем на нем осваиваться. 

Сегодня первая высадка на льдину, наблюдение за нерпами. 

Обучение особенностям фотоохоты на удивленных нашим присутствием и удирающих нерп. 

Среди дрейфующих льдин увлекательно передвигаться на каяках! 

Обязательно попробуйте! 

Если позволит лёд, корабли пройдут максимально далеко на север – до губы Заворотная. 

Прекрасного тихого места, известного у рыбаков и мореплавателей как тихая гавань даже во время сильных штормов. 

Здесь ночью вы сможете полюбоваться поразительным звездным небом! 

Если же льды не позволят, корабли постараются пройти до мистического мыса Рытый, считающегося аномальной зоной на Байкале. 

С этим местом связано множество легенд и суеверий. 

Здесь самые зрелищные грозы на Байкале, сюда приезжают уфологи, здесь впадает в Байкал река Рита, одна из «дочерей» великого озера.

Здесь когда-то жили курыкане – один из местных древних народов. 

На мысу Рытый до сих пор остались их постройки, сориентированные точно по звездам. 

Питание: завтрак, обед и ужин на корабле.

Время в пути: ~ 8 часов  с остановками и прогулками.

м. Хобой – губа Заворотная/ мыс Рытыйм. Хобой – губа Заворотная/ мыс Рытыйм. Хобой – губа Заворотная/ мыс Рытыйм. Хобой – губа Заворотная/ мыс Рытыйм. Хобой – губа Заворотная/ мыс Рытый
4 день

губа Заворотная/ мыс Рытый – север Малого моря

Сегодня немного отдохните от кораблей, ведь по берегам Байкала набирает обороты весна! 

В первой половине дня прогулка в гольцы над бухтой Заворотной по просыпающемуся лесу. 

Посмотрите на массивы кедровников, небольшие каскадные водопады. 

Эта территория входит в состав Байкало-Ленского заповедника.

Нигде больше нет на Байкале таких высоких и близких к берегу вершин гор! 

Это побережье по праву считается одним из самых живописных мест на озере, носит гордое название Берег бурых медведей. 

Когда то здесь был поселок и добывался уникальный минерал – микрокварцит, сейчас в этой местности круглогодично живет всего три человека, не ловит сотовая связь, и нет почти никакой цивилизации. 

После прогулки вы снова садитесь на корабль и движетесь вдоль побережья, возвращаясь на Север Малого моря. 

Это прекрасное время чтобы увидеть первых медведей, выходящих полакомиться мотыльком-ручейником на берег озера. 

Так же в это время можно увидеть изюбрей, выходящих на склоны. 

Наслаждайтесь дикостью, тишиной и отрывом от связи.

Вечером прибытие в Зундуки или Заму. 

Ночевка на борту корабля. 

Питание: завтрак, обед и ужин на корабле.

Время в пути: ~ 4 часа прогулок ~ 6-7 часов перехода по воде.

губа Заворотная/ мыс Рытый – север Малого морягуба Заворотная/ мыс Рытый – север Малого морягуба Заворотная/ мыс Рытый – север Малого морягуба Заворотная/ мыс Рытый – север Малого морягуба Заворотная/ мыс Рытый – север Малого морягуба Заворотная/ мыс Рытый – север Малого моря
5 день

Зундук /Зама – Ольхон – Иркутск

На машинах вы пересечете остров, останавливаясь в самых фотогеничных местах! 

Вас ждут мыс Саган Хушун, урочище Песчаное, прекрасный Сарайский пляж. 

Вас ждет вкуснейший пикник, который пройдет в волшебном лиловом облаке цветущего багульника. 

После обеда вы отправитесь на юг острова и переправитесь на материк. 

Уже знакомый вам комфортный автобус отвезет вас в город. 

Автобус развезёт вас по вашим гостиницам. 

До новых встреч!

Обращаем ваше внимание, что проживание в последнюю ночь не входит в стоимость тура. 

Будем рады помочь вам с выбором гостиницы.

Питание: завтрак на корабле, обед-пикник, ужин самостоятельно.

Время в пути: ~ 2 часа водного перехода, ~3 часа прогулок, ~5 часов переездов.

По погодным и иным обстоятельствам возможны изменения в программе без уменьшения объема туристических услуг.

Зундук /Зама – Ольхон – ИркутскЗундук /Зама – Ольхон – ИркутскЗундук /Зама – Ольхон – ИркутскЗундук /Зама – Ольхон – ИркутскЗундук /Зама – Ольхон – ИркутскЗундук /Зама – Ольхон – Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение на борту корабля «Флагман» (4 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • при благоустроенном размещении (санузел в каюте) – 128 700 рублей;
  • при полублагоустроенном размещении (общий санузел на этаже) – 117 400 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Встреча в аэропорту
  • Сборы Прибайкальского национального парка
  • Сборы Байкало-Ленского заповедника
  • Услуги гида на протяжении программы
  • Питание по программе
  • Сауна на борту корабля
  • Трансферы и экскурсия по о. Ольхон на автомобилях марки УАЗ
  • Трансферы согласно программе (Fiat Ducato/Mercedes Benz Sprinter/Toyota Hiace /аналог (микроавтобус 14-19 мест)
  • Экскурсия по острову Ольхон и на мыс Хобой, автомобильная (автомобили УАЗ)
  • Посещение острова Огой
  • Посещение мыса Саган Хушун
  • Посещение мыса Хобой
  • Посещение губы Заворотная (если не позволит ледовая обстановка, посещение местности в районе мыса Рытый)
  • Посещение местности Зама, Зундук
  • Посещение улуса Узур, острова Ольхон
  • Аренда каяка и сап-борда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Проживание в Иркутске в 5 день
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непродуваемая одежда;
  • теплая одежда;
  • легкие треккинговые кроссовки;
  • кепку или бандану;
  • шапка;
  • перчатки;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться даже в это время!);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) и полис ОМС;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя (желательно);
  • фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • пуховые жилетки;
  • репелленты от клещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие рекомендации по подбору одежды?

Весна на Байкале теплая и солнечная, однако, переменчивая – солнечная жаркая погода может резко смениться холодным ветром с осадками. Дневные температуры могут достигать до +20 градусов. Однако ночью температуры могут падать и до 0, минус 5 градусов. И, несмотря на то, что на берегах уже тепло, вода еще очень холодная и в ней активно гуляют льды. А сейчас главный вопрос, что брать с собой в тур на Байкал? Для того чтобы комфортно чувствовать себя в весенних турах, мы подготовили для вас список личного снаряжения.

Непродуваемая одежда

Пусть в дополнение к основным вещам, Ваш багаж сопровождают спортивные брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»). Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa.

Утепление

Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.

Обувь

Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. В идеале, ботинок/кроссовок должен содержать минимум швов, должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются. В вашем туре лучше взять легкие треккинговые

Какая в это время на Байкале погода и температура?

Погода в мае на Байкале характеризуется резкими контрастами. Периоды очень жаркой погоды резко сменяются на холодные, со снегом и сильным порывистым ветром, а затем вновь возвращается хорошая солнечная погода. Температура воздуха на Байкале по средней части озера ночью в начале месяца составляет 0… −5, повышаясь до +3… +8°С, днем до +5… +10°С, в отдельные дни до 19 градусов тепла. На юге озера в ночные часы +3… +8° С, в дневные часы +10… +15, прогреваясь иногда до +25 градусов. Высока вероятность ветров, в т. ч. шквалистых.

Стоит ли бояться клещей?

Конец апреля и начало мая характеризуются высокой клещевой активностью. Однако правильно подобранная одежда, набор репеллентов и своевременный регулярный осмотр всех участников группы помогут избежать неприятных моментов. Мы заботимся о вас, поэтому оформляем страховку от клеща для каждого участника группы.

Будет ли возможность попробовать омуль?

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!

Всё ли время мы будем жить на корабле?

Да, и мы постарались сделать ваше пребывание в туре максимально комфортным. В любом случае, программа очень насыщена и в каютах вы будете только ночевать. Для мероприятий и вечеров есть пространство кормовой палубы и кают-компании.

Будет ли возможность посетить баню?

Да, на корабле есть сауна, можно греться в ней после насыщенных прогулок хоть каждый день.

Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете и будет ли wi-fi?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Листвянке, на Ольхоне мобильный интернет не обладает высокой скоростью, и не всегда стабилен. Лучше всего вооружиться сим-картами Теле 2, МТС и Мегафон.

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 1 ужин по возвращении в город. Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. Средний чек ужинов, не включенных в программу 800-2000 рублей.

Есть ли возможность провести данную программу в индивидуальном формате?

По запросу мы можем организовать данную программу на базе других кораблей в зависимости от свободных дат. Стоимость будет зависеть от судна – комфорт-класс/вип-класса.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям: до 12 лет – 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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