Арина З. проводит ещё 1 экскурсию

Погружение в культуру сибирских танцев!

В народном танце из поколения в поколение передаются ценности и традиции разных культур.

За 1, 5 часа мы познакомимся с сибирским русским танцем, а также танцем одной из кочевых культур (бурят, эвенков). Узнаем историю 📖 танцев, основные движения, а в конце выучим этюд. В течение последней части урока вы можете записывать своё выступление на видео, чтобы сохранить этот сибирский опыт!

В конце урока я буду рада дать вам советы о путешествии по Байкалу