Арина З. проводит ещё 1 экскурсию

В народном танце из поколения в поколение передаются ценности и традиции разных культур.
За 1, 5 часа мы познакомимся с сибирским русским танцем, а также танцем одной из кочевых культур (бурят, эвенков). Узнаем историю 📖 танцев, основные движения, а в конце выучим этюд. В течение последней части урока вы можете записывать своё выступление на видео, чтобы сохранить этот сибирский опыт!
В конце урока я буду рада дать вам советы о путешествии по Байкалу
Что входит
Урок
Вода
Сибирский чай
Начало и место завершения
🚩 остров Юность
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.