Арина З. проводит ещё 1 экскурсию

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Мастер-класс: Танцы жителей Сибири

Арина З.
Арина З. – Гид из Иркутска
Настоящее погружение в культуру Сибири.

В народных танцах из поколения в поколение передаются ценности и традиции.

За время мастер-класса вы узнаете про общие черты сибирских танцев и особенности одной из кочевых культур.

На уроке вы узнаете основные движения, а в конце выучите этюд.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Мастер-класс: Танцы жителей Сибири
Погружение в культуру сибирских танцев!
В народном танце из поколения в поколение передаются ценности и традиции разных культур.
За 1, 5 часа мы познакомимся с сибирским русским танцем, а также танцем одной из кочевых культур (бурят, эвенков). Узнаем историю 📖 танцев, основные движения, а в конце выучим этюд. В течение последней части урока вы можете записывать своё выступление на видео, чтобы сохранить этот сибирский опыт!
В конце урока я буду рада дать вам советы о путешествии по Байкалу
Что входит
  • Урок
  • Вода
  • Сибирский чай
Начало и место завершения
🚩 остров Юность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Арина З.
Арина З.
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