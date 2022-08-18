Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых

Байкал осенью - это солнечные дни, удивительной красоты осенние пейзажи, и чистые воды озера Байкала

4.7
3 отзыва
Байкал осенью – это солнечные дни, удивительной красоты осенние пейзажи, и чистые воды озера Байкала.
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Места Релаксации на Байкале. Осенний отдых
Ближайшие даты:
3
окт
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Что вас ожидает 🤩

Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Живописный мыс Кобылья голова
Живописный мыс Кобылья голова
Отправимся в южную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и бодрящими пешими прогулками
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками

Программа тура по дням

1 день

Переезд на остров Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров ОльхонПереезд на остров Ольхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
5 день

Выезд с Ольхона

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Выезд с ОльхонаВыезд с ОльхонаВыезд с ОльхонаВыезд с Ольхона
6 день

Листвянка

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
7 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Если вы решили отдохнуть на пляже Листвянки, в этом легко убедиться!

Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне.

А если вы прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить.

Это не только вкусно, но и совершенно безопасно.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
8 день

Трансфер в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

экономстандарт
2-хместный номер57 60065 500
доплата за одноместное размещение15 50021 000

Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Узоры (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 6-7.

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Виктория (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5;
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны (удобства в номере). 2 ночи: ночь 6-7.

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

2 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Узоры»

1 ночь

Мини-отель «Узоры», в котором возможно размещение с домашними животными, расположен в Иркутске, в 250 метрах от автобусного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и собственная парковка на территории.

Номера оснащены телевизором. Среди прочих удобств — общая ванная комната.

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 4 км.

Гостиница «Узоры»Гостиница «Узоры»Гостиница «Узоры»Гостиница «Узоры»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.

Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2,4: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 5, 7-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2,4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5, 7-8: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ОльхонДень 2,4: По ОльхонуДень 5: Ольхон – ИркутскДень 6: Иркутск – ЛиствянкаДень 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2,4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 6: Иркутск – Листвянка
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги, не включенные в стоимость тура
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода в туре?

В этот период тура дневная температура в Иркутске, обычно, держится на уровне 0 градусов, однако может достигать 20 градусов (максимальная зарегистрированная температура), а ночью опускаться до -37 градусов (минимальная зарегистрированная температура). Все воспринимают температуру по-разному, однако, взять с собой зимнюю одежду будет правильным решением.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажи

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