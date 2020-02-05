3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на авто-пешеходной экскурсии

Маргарита
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Маргарита – ваш гид
Я расскажу, как складывалась судьба Иркутска на протяжении столетий и покажу все его знаковые достопримечательности: деревянные постройки, древние храмы, особняки известных купцов, дома декабристов и современную архитектуру.

Помогу понять, чем живет город сегодня, и раскрою местные секреты!
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск

Что вас ожидает

Иркутск сквозь века
Гуляя по старинной части Иркутска, вы увидите памятник основателю города, воссозданные Московские ворота, живописную набережную и Знаменский монастырь, один из древнейших в Сибири. Услышите историю первой каменной церкви Иркутска, раскроете тайны собора Богоявления Господня и найдете византийские элементы в архитектуре храма Казанской иконы Божией Матери.

Колчак и тюремный замок
Я покажу иркутский тюремный замок и расскажу о преступниках, декабристах и политических заключенных, которые в нем содержались. А также поясню, как связан с нашим городом легендарный Колчак. Закрепить увиденное и услышанное поможет музей Истории имени Сибирякова, наглядно и объемно передающий этнографию, археологию и развитие Иркутска от острога до наших дней.

Современный Иркутск
Вы пройдете по одной из главных улиц города — Карла Маркса — рассмотрите памятник Александру III и два необычных для Иркутска здания, выполненных в абсолютно разных стилях, — мавританском и ампир. Завершится экскурсия в иркутской Слободе — 130-м квартале, реконструированном к 350-летию города. Здесь вы сможете купить аутентичные сувениры и найти кафе с кухней на любой вкус.

Организационные детали

  • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на автомобиле
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии (до 3-х человек). Если группа 4 человека и более, необходима доплата за транспорт (стоимость уточняйте в переписке).
  • Экскурсия начнется в центральной точке города и закончится в 130-м квартале
  • В стоимость экскурсии не включен билет в музей — 100 рублей с человека. Школьникам, студентам и пенсионерам — льготы.
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск
Многоликий Иркутск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маргарита
Маргарита
Добрый день! Меня зовут Маргарита, я родилась и выросла в Иркутске. Много лет работаю в туризме, с радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нем самое интересное!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Экскурсия прошла прекрасно!
Несмотря на сильный мороз, Маргарита провела экскурсию по всем самым красивым и интересным местам города.
Очень много полезной информации и очень приятная подача.
Однозначно рекомендую данную экскурсию гостям города, которые хотят познакомиться с историей города и ее отражением в современности!
29 января 2020
Маргарита провела нам незабываемую экскурсию по Иркутску. Всё было максимально интересно. Мы посетили основные достопримечательности, благодаря чему у нас сложилось полное впечатление о городе. Всем рекомендую данную экскурсию. А Маргарите огромное спасибо!
3 января 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Маргарита очень приятная девушка, показала нам очень интересные места. Из-за праздников один объект не работал, который был включён в экскурсию, и нас отвезли в другое место. Так что спасибо, что наша экскурсия не была сокращена и мы смогли много посмотреть. Маргарита угостила нас чаем вкусным чаем. Всё было очень интересно.

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