3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Иркутск сквозь века

Гуляя по старинной части Иркутска, вы увидите памятник основателю города, воссозданные Московские ворота, живописную набережную и Знаменский монастырь, один из древнейших в Сибири. Услышите историю первой каменной церкви Иркутска, раскроете тайны собора Богоявления Господня и найдете византийские элементы в архитектуре храма Казанской иконы Божией Матери.

Колчак и тюремный замок

Я покажу иркутский тюремный замок и расскажу о преступниках, декабристах и политических заключенных, которые в нем содержались. А также поясню, как связан с нашим городом легендарный Колчак. Закрепить увиденное и услышанное поможет музей Истории имени Сибирякова, наглядно и объемно передающий этнографию, археологию и развитие Иркутска от острога до наших дней.

Современный Иркутск

Вы пройдете по одной из главных улиц города — Карла Маркса — рассмотрите памятник Александру III и два необычных для Иркутска здания, выполненных в абсолютно разных стилях, — мавританском и ампир. Завершится экскурсия в иркутской Слободе — 130-м квартале, реконструированном к 350-летию города. Здесь вы сможете купить аутентичные сувениры и найти кафе с кухней на любой вкус.