Алёна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Мраморный дворец

Когда-то белокаменные скалы возрастом старше Байкала шли на статуарный мрамор. Я расскажу об открытии месторождения и объясню, почему местный мрамор идеально подходит для создания шедевров. Мы спустимся на дно карьера и прикоснемся к изящной горной породе, устроим пикник на склоне и полюбуемся живописным видом озера и Байкальского хребта, поговорим о жизни местных и о коровах, которые здесь умеют ходить «задом».

Белорусская деревня

На обратном пути мы заедем в самую настоящую белорусскую деревню. Гостеприимные жители встретят вас, поделятся своей историей 📖 и, конечно, попотчуют традиционной кухней. Сало, картошка, драники, вареники — готовьтесь к пиру для души и живота!

Организационные детали