Алёна проводит ещё 3 экскурсии

Мраморный дворец Когда-то белокаменные скалы возрастом старше Байкала шли на статуарный мрамор. Я расскажу об открытии месторождения и объясню, почему местный мрамор идеально подходит для создания шедевров. Мы спустимся на дно карьера и прикоснемся к изящной горной породе, устроим пикник на склоне и полюбуемся живописным видом озера и Байкальского хребта, поговорим о жизни местных и о коровах, которые здесь умеют ходить «задом».
Белорусская деревня На обратном пути мы заедем в самую настоящую белорусскую деревню. Гостеприимные жители встретят вас, поделятся своей историей 📖 и, конечно, попотчуют традиционной кухней. Сало, картошка, драники, вареники — готовьтесь к пиру для души и живота!
Организационные детали
Пикник на карьере, посещение Тургеневки и обед для 1-3 человек включены в стоимость
Если вас больше 3 человек, необходима доплата за дополнительное авто — 6000 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветсвую путешественников! Меня зовут Алёна, мне 30 лет и все эти годы я живу в Иркутске. Очень люблю путешествовать и однажды, будучи в одном прекрасном городе на экскурсии, задумалась, а почему же в моем родном Иркутске нет таких гидов и нескучных прогулок? Наш край невероятно красив — об этом должны знать ВСЕ! И я вам его покажу;)