Алёна проводит ещё 3 экскурсии

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Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья

Провести день на краю Байкала в окружении мраморных склонов и вкусно пообедать в белорусской деревне

Алёна
Алёна – Гид из Иркутска
Байкал богат загадочными самобытными местами, и мы направляемся в одно из таких! Вы спуститесь на дно мраморного карьера и поразитесь ровной поверхности белоснежного камня, узнаете об открытии месторождения и насладитесь видом гор ⛰️ и прозрачного озера.

А также узнаете об особенностях жизни в поселке Бугульдейка.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 20 200 ₽ за экскурсию

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Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья

Что вас ожидает

Мраморный дворец
Когда-то белокаменные скалы возрастом старше Байкала шли на статуарный мрамор. Я расскажу об открытии месторождения и объясню, почему местный мрамор идеально подходит для создания шедевров. Мы спустимся на дно карьера и прикоснемся к изящной горной породе, устроим пикник на склоне и полюбуемся живописным видом озера и Байкальского хребта, поговорим о жизни местных и о коровах, которые здесь умеют ходить «задом».

Белорусская деревня
На обратном пути мы заедем в самую настоящую белорусскую деревню. Гостеприимные жители встретят вас, поделятся своей историей 📖 и, конечно, попотчуют традиционной кухней. Сало, картошка, драники, вареники — готовьтесь к пиру для души и живота!

Организационные детали

  • Пикник на карьере, посещение Тургеневки и обед для 1-3 человек включены в стоимость
  • Если вас больше 3 человек, необходима доплата за дополнительное авто — 6000 руб.
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья
Мраморный карьер — сокровище Прибайкалья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Приветсвую путешественников! Меня зовут Алёна, мне 30 лет и все эти годы я живу в Иркутске. Очень люблю путешествовать и однажды, будучи в одном прекрасном городе на экскурсии, задумалась, а почему же в моем родном Иркутске нет таких гидов и нескучных прогулок? Наш край невероятно красив — об этом должны знать ВСЕ! И я вам его покажу;)
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Алёна проводит ещё 3 экскурсии

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