Организационные детали

Туда:

Аэрофлот, рейс SU‑1442, Москва — Иркутск, вылет 14 июля в 21:25 — прилет 15 июля в 08:05

S7, рейс S7‑3017, Москва — Иркутск, вылет 14 июля в 21:40 — прилет 15 июля в 08:25

S7, рейс S7‑3019, Москва — Иркутск, вылет 14 июля в 23:45 — прилет 15 июля в 10:30

Обратно:

Аэрофлот SU‑1443 Иркутск — Москва, вылет 24 июля в 09:55, прилет 24 июля в 11:10

S7 S7‑3018 Иркутск — Москва, вылет 24 июля в 09:35, прилет 24 июля в 11:00

S7 S7‑3020 Иркутск — Москва, вылет 24 июля в 11:40, прилет 24 июля в 13:05

Формат путешествия экспедиционный, многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения. К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.