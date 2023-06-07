Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Музыка и ветер севера Байкала

Повеселиться на музыкальном фестивале и погонять на яхтах

Хотите в необычное приключение? Мы совместим знакомство с Байкалом с драйвом регаты и наслаждением атмосферной музыкой. Пройдём по заповедным местам в компании опытных шкиперов. Будем купаться и ловить рыбу, гулять по нацпаркам и сидеть у костра по вечерам. Будет, что вспомнить и что рассказать!
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
Музыка и ветер севера Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Формат путешествия экспедиционный, многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения. К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иркутск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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