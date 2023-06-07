Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Хотите в необычное приключение? Мы совместим знакомство с Байкалом с драйвом регаты и наслаждением атмосферной музыкой. Пройдём по заповедным местам в компании опытных шкиперов. Будем купаться и ловить рыбу, гулять по нацпаркам и сидеть у костра по вечерам. Будет, что вспомнить и что рассказать!

Описание

Организационные детали

Формат путешествия экспедиционный, многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения. К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.