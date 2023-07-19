На авто по южному берегу Байкала

Полюбоваться острыми вершинами Восточных Саян, побывать в буддистском дацане и позагорать у озера

Всего за два дня вы увидите 4 озера и при желании искупаетесь в каждом.

Мы проедем через загадочную Тункинскую долину, побываем в бурятском посёлке Аршан, где заглянем в буддийскую святыню. Прогуляемся по экопарку, и вы насладитесь единением с природой и живописными окрестностями. Путешествие проходит в мини-группах до 4 человек, можно поехать компанией друзей или семьёй.
На авто по южному берегу Байкала
На авто по южному берегу Байкала
На авто по южному берегу Байкала
На авто по южному берегу Байкала
На авто по южному берегу Байкала
На авто по южному берегу Байкала
На авто по южному берегу Байкала
Ближайшие даты:
26
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.
Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Toyota RAV4 или подобном.
Если с вами дети, то устанавливаются детские кресла.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Иркутска, 09:00
Завершение: Иркутск, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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