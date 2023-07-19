Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста. Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Toyota RAV4 или подобном. Если с вами дети, то устанавливаются детские кресла.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Иркутска, 09:00
Завершение: Иркутск, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 245 экскурсий для 318 туристов
Меня зовут Екатерина, и я гид-путешественник. Всю жизнь, сколько себя помню, я проводила максимально много времени на Байкале. Сначала с родителями и братом, потом с друзьями, а сейчас со своей семьей. Для меня было абсолютно логичным выбрать работу, связанную с любимым озером. Я и моя дружная команда с радостью раскроем вам красоту нашего края. Поверьте, Байкал остается в сердце каждого!