Екатерина — ваша команда гидов в Иркутске

Провели 245 экскурсий для 318 туристов

Меня зовут Екатерина, и я гид-путешественник. Всю жизнь, сколько себя помню, я проводила максимально много времени на Байкале. Сначала с родителями и братом, потом с друзьями, а сейчас со своей семьей. Для меня было абсолютно логичным выбрать работу, связанную с любимым озером. Я и моя дружная команда с радостью раскроем вам красоту нашего края. Поверьте, Байкал остается в сердце каждого!