3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу

Насладиться пейзажами водных артерий Сибири, рассекая волны и слушая местные легенды

Pavel
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Pavel – ваш гид
Прогулка на байдарке по заливам Иркутского водохранилища — это несложный, но вдохновляющий маршрут.

Вы познакомитесь с азами водного туризма, полюбуетесь красавицей Ангарой, услышите местные легенды и рассказы о городе, возведенном на скалистых берегах.

А после сплава отдохнете среди сосновых лесов, согреваясь сибирским чаем и проникая в саму суть природы Восточной Сибири.
1960 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Маршала Жукова
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У этой экскурсии3 отзыва
5
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу

Что вас ожидает

Насладиться природой Сибири
В сопровождении опытных инструкторов вы покорите воды живописного Иркутского водохранилища и «любимой дочери» Байкала — реки Ангары. С воды откроется завораживающий вид на сосновые леса, скалы и тихие бухты водохранилища. Вы узнаете об особенностях местного судоходства и рыболовецкого промысла, оцените масштабы плотины ГЭС и узнаете о строительстве станции, а также рассмотрите старинный английский ледокол 19 века. А еще мы расскажем, где первоначально проходила ветка Транссибирской магистрали и какие легенды связаны с крупнейшим притоком Енисея.

Совместить интересный опыт и активный отдых
Байдарки оборудованы всем необходимым снаряжением, поэтому наш сплав будет не только увлекательным и динамичным, но и безопасным. Вы получите базовые навыки управления байдаркой, прочувствуете её легкий и быстрый ход. Если станет прохладно, вы согреетесь чаем с сибирскими травами, а в теплую погоду даже сможете искупаться в заливе Ангары с хрустально-чистой водой.

Организационные детали

  • Место старта и финиша прогулки — станция виндсерфинга «Байкальский Ветер», до которой путешественники добираются самостоятельно. Можно также организовать трансфер за дополнительную плату.
  • При станции есть комфортабельная раздевалка и шкафчики, в которых можно оставить вещи на время сплава. Погода на заливе бывает непредсказуема, поэтому рекомендуем взять с собой 2 комплекта одежды — одежду для сплава, которую не жалко промочить, и сухой комплект.
  • Дополнительно оплачивается: аренда байдарки и снаряжения — 2500 с группы.
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу
На байдарке по Ангаре и Иркутскому водохранилищу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Маршала Жукова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Pavel
Pavel
Профессиональный гид, стаж более 10 лет. Занимаюсь организацией отдыха на Байкале и экскурсионным обслуживанием в г. Иркутск.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2019
Было интересно не бесцельно грести куда-то, а пересечь Ангару и причалить в песчаной бухте, куда добраться можно только по воде! Павел рассказывал про чаек, нерп, Иркутское водохранилище и свои плавания. Были втроём с ребёнком 6 лет, всем хватило места.
9 июля 2019
Покатались на байдарке с Павлом. Как повстречались со старым другом!
Мы были с 2 маленькими детьми. Гребли только муж и Павел.
Интересно рассказал про город. на привале накормил вкусностями. подстроился под нашу семью. Нам было очень комфортно и интересно! Огромная благодарность!!!!!
23 июня 2019
Если вам надоели нудные экскурсии по городу, и вы хотите увидеть Иркутск совсем под другим углом, то этот вариант для вас. Целое водохранилище впечатлений, спортивная зарядка и отличное настроение. А в виде бонуса вас напоят вкуснейшим местным чаем с плюшками и бананом. И конечно фоточки! Без них никуда!:))

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