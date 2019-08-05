3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Насладиться природой Сибири

В сопровождении опытных инструкторов вы покорите воды живописного Иркутского водохранилища и «любимой дочери» Байкала — реки Ангары. С воды откроется завораживающий вид на сосновые леса, скалы и тихие бухты водохранилища. Вы узнаете об особенностях местного судоходства и рыболовецкого промысла, оцените масштабы плотины ГЭС и узнаете о строительстве станции, а также рассмотрите старинный английский ледокол 19 века. А еще мы расскажем, где первоначально проходила ветка Транссибирской магистрали и какие легенды связаны с крупнейшим притоком Енисея.

Совместить интересный опыт и активный отдых

Байдарки оборудованы всем необходимым снаряжением, поэтому наш сплав будет не только увлекательным и динамичным, но и безопасным. Вы получите базовые навыки управления байдаркой, прочувствуете её легкий и быстрый ход. Если станет прохладно, вы согреетесь чаем с сибирскими травами, а в теплую погоду даже сможете искупаться в заливе Ангары с хрустально-чистой водой.