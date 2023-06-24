Живописный посёлок Большие Коты в 25 км от Листвянки уже более 100 лет является пристанищем учёных, исследующих Байкал. Здесь работает биологическая станция, а экспонаты музеем рассказывают о местной флоре и фауне.



Вы заглянете в самое сердце науки и вместе с научным сотрудником поймаете и изучите эндемичные виды животных.



Прогуляетесь по заповедным уголкам и насладитесь видами и единением с природой во время пикника на берегу.



Узнаете много интересного на лекциях и подниметесь на гору Скрипер, откуда открывается завораживающая панорама «священного моря».