Побыть в роли учёных на биологической станции и послушать увлекательные лекции
Живописный посёлок Большие Коты в 25 км от Листвянки уже более 100 лет является пристанищем учёных, исследующих Байкал. Здесь работает биологическая станция, а экспонаты музеем рассказывают о местной флоре и фауне.
Вы заглянете в самое сердце науки и вместе с научным сотрудником поймаете и изучите эндемичные виды животных.
Прогуляетесь по заповедным уголкам и насладитесь видами и единением с природой во время пикника на берегу.
Узнаете много интересного на лекциях и подниметесь на гору Скрипер, откуда открывается завораживающая панорама «священного моря».
Вы заглянете в самое сердце науки и вместе с научным сотрудником поймаете и изучите эндемичные виды животных.
Прогуляетесь по заповедным уголкам и насладитесь видами и единением с природой во время пикника на берегу.
Узнаете много интересного на лекциях и подниметесь на гору Скрипер, откуда открывается завораживающая панорама «священного моря».
Ближайшие даты:
24
июн
июн
29
июл
июл
26
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми школьного возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пос. Листвянка, первая половина дняЗавершение: Пос. Листвянка, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Иркутске
Наше агентство организует научные путешествия по Байкалу. Мы посещаем обсерватории, научные станции, уникальные природные объекты, заповедники и археологические стоянки. Рассказываем не только о естествознании, но и об истории. Экскурсии проводят учёные-энтузиасты: лекторы вузов, научных центров и институтов. Они умеют говорить о сложных вещах простым языком с элементами интерпретации!
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