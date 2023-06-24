На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу

Побыть в роли учёных на биологической станции и послушать увлекательные лекции

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Живописный посёлок Большие Коты в 25 км от Листвянки уже более 100 лет является пристанищем учёных, исследующих Байкал. Здесь работает биологическая станция, а экспонаты музеем рассказывают о местной флоре и фауне.

Вы заглянете в самое сердце науки и вместе с научным сотрудником поймаете и изучите эндемичные виды животных.

Прогуляетесь по заповедным уголкам и насладитесь видами и единением с природой во время пикника на берегу.

Узнаете много интересного на лекциях и подниметесь на гору Скрипер, откуда открывается завораживающая панорама «священного моря».
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
На Байкале - изучать: знакомство с флорой и фауной озера и пикник на берегу
Ближайшие даты:
24
июн
29
июл
26
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми школьного возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Листвянка, первая половина дня
Завершение: Пос. Листвянка, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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