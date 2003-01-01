Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

  1. Россия
  2. Экскурсии

На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!

Замерзшие пузыри, дрифт на льду и катание на коньках — море впечатлений за 1 день

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Иркутска
Из Листвянки мы отправимся бороздить просторы зимнего озера на хивусе — судне с воздушной подушкой.

У поселка Большое Голоустное вы полюбуетесь фантастическими текстурами льда, в Песчаной бухте встретите деревья 🌳 с ногами, возле скалы Скрипер увидите байкальское дно.

А после легкого пикника мы наденем коньки или возьмем льдины — и опробуем самый большой каток в мире!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 7 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!

Что вас ожидает

Принты по-байкальски
Мы стартуем из поселка Листвянка, расположенного на самом берегу Байкала. По пути вас ждут несколько остановок в самых живописных локациях — и рассказы гида об истории 📖 этих мест, об удивительной природе и местных легендах.
Первая остановка — скала «Скрипер»: вы прогуляетесь 👣 по чистому, словно стекло, льду — здесь так мелко, что можно даже разглядеть дно!
Затем высадимся в поселке Большое Голоустное, где находятся те самые знаменитые пузырьки. У вас будет достаточно времени, чтобы погулять и сделать кадры с космическими узорами льда.
А после мы «подрифтуем» на хивусе по гигантскому зеркалу Байкала, перепрыгивая трещины, объезжая встречающиеся ледяные торосы, и, конечно, полюбуемся пейзажами за бортом.

Песчаная бухта и ее природные сокровища
Хивус высадит нас в бухте Академическая, откуда мы пешком направимся к бухте Песчаной. На пути нам встретится смотровая площадка, откуда просматривается вся бухта — и охраняющие ее две скалы.
В самой бухте вы увидите самые большие ходульные деревья на Байкале, у которых будто выросли ноги длиной в 2-3 метра! И, конечно, здесь также будут прозрачные льдины и замерзшие пузырьки.
После в бухте Бабушка мы устроим легкий пикник с видом на озеро. А подкрепившись, отправимся на природный каток на сотни километров в длину: возьмите с собой коньки или арендуйте наши!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия начинается в поселке Листвянка, куда можно добраться на автобусе 🚌 или маршрутке. Также мы можем организовать для вас трансфер до 4 человек (от 2, 5 тысяч детали уточняйте в переписке).

Что входит в стоимость

  • Трансфер на хивусе маршруту: Листвянка — бухта Академическая — Листвянка
  • Легкий пикник на свежем воздухе
  • Разрешение на посещение национального парка

Дополнительные расходы
Прокат коньков — 600 руб. /чел. (по желанию). Для аренды напишите нам, пожалуйста, заранее. Также вы можете взять с собой свои коньки.

Начало и место завершения
🚩 в поселке Листвянка
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!
На хивусе — к ледяным чудесам Байкала!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Наша компания работает в туризме на Байкале с 2003 года. У нас большой опыт в организации летних и зимних экскурсий по озеру Байкал — мы хотим, чтобы вы отлично провели время и сохранили теплые воспоминания о поездке. С каждым годом интерес к Прибайкалью только растет, точно так же растет и обновляется наш парк снегоходов, СВП (хивусов) и быстроходных катеров — чтобы вы путешествовали быстро и с комфортом. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск от истоков до наших дней
3 250
3 часа
Иркутск от истоков до наших дней
66 отзывов
Автопрогулка по самым интересным достопримечательностям города и знакомство с культурой Сибири
Путешествие на Байкал
6 500
7 часов
Путешествие на Байкал
59 отзывов
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Иркутск — столица Восточной окраины
3 500
3 часа
Иркутск — столица Восточной окраины
47 отзывов
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре — обзорная авто-экскурсия
Идеальный день на Байкале
9 890
8 часов
Идеальный день на Байкале
34 отзыва
Путешествие к великому озеру и в Листвянку из Иркутска: виды, музеи, нерпы и многое-многое другое
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
6 960
7 часов
Иркутск — музей Тальцы — поселок Листвянка
27 отзывов
История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
1 500
2 часа
Обзорная пешая экскурсия по Иркутску
22 отзыва