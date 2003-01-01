Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Что вас ожидает

Принты по-байкальски

Мы стартуем из поселка Листвянка, расположенного на самом берегу Байкала. По пути вас ждут несколько остановок в самых живописных локациях — и рассказы гида об истории 📖 этих мест, об удивительной природе и местных легендах.

Первая остановка — скала «Скрипер»: вы прогуляетесь 👣 по чистому, словно стекло, льду — здесь так мелко, что можно даже разглядеть дно!

Затем высадимся в поселке Большое Голоустное, где находятся те самые знаменитые пузырьки. У вас будет достаточно времени, чтобы погулять и сделать кадры с космическими узорами льда.

А после мы «подрифтуем» на хивусе по гигантскому зеркалу Байкала, перепрыгивая трещины, объезжая встречающиеся ледяные торосы, и, конечно, полюбуемся пейзажами за бортом.

Песчаная бухта и ее природные сокровища

Хивус высадит нас в бухте Академическая, откуда мы пешком направимся к бухте Песчаной. На пути нам встретится смотровая площадка, откуда просматривается вся бухта — и охраняющие ее две скалы.

В самой бухте вы увидите самые большие ходульные деревья на Байкале, у которых будто выросли ноги длиной в 2-3 метра! И, конечно, здесь также будут прозрачные льдины и замерзшие пузырьки.

После в бухте Бабушка мы устроим легкий пикник с видом на озеро. А подкрепившись, отправимся на природный каток на сотни километров в длину: возьмите с собой коньки или арендуйте наши!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия начинается в поселке Листвянка, куда можно добраться на автобусе 🚌 или маршрутке. Также мы можем организовать для вас трансфер до 4 человек (от 2, 5 тысяч детали уточняйте в переписке).

Что входит в стоимость

Трансфер на хивусе маршруту: Листвянка — бухта Академическая — Листвянка

Легкий пикник на свежем воздухе

Разрешение на посещение национального парка

Дополнительные расходы

Прокат коньков — 600 руб. /чел. (по желанию). Для аренды напишите нам, пожалуйста, заранее. Также вы можете взять с собой свои коньки.