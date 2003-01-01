Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Принты по-байкальски
Мы стартуем из поселка Листвянка, расположенного на самом берегу Байкала. По пути вас ждут несколько остановок в самых живописных локациях — и рассказы гида об истории 📖 этих мест, об удивительной природе и местных легендах.
Первая остановка — скала «Скрипер»: вы прогуляетесь 👣 по чистому, словно стекло, льду — здесь так мелко, что можно даже разглядеть дно!
Затем высадимся в поселке Большое Голоустное, где находятся те самые знаменитые пузырьки. У вас будет достаточно времени, чтобы погулять и сделать кадры с космическими узорами льда.
А после мы «подрифтуем» на хивусе по гигантскому зеркалу Байкала, перепрыгивая трещины, объезжая встречающиеся ледяные торосы, и, конечно, полюбуемся пейзажами за бортом.
Песчаная бухта и ее природные сокровища
Хивус высадит нас в бухте Академическая, откуда мы пешком направимся к бухте Песчаной. На пути нам встретится смотровая площадка, откуда просматривается вся бухта — и охраняющие ее две скалы.
В самой бухте вы увидите самые большие ходульные деревья на Байкале, у которых будто выросли ноги длиной в 2-3 метра! И, конечно, здесь также будут прозрачные льдины и замерзшие пузырьки.
После в бухте Бабушка мы устроим легкий пикник с видом на озеро. А подкрепившись, отправимся на природный каток на сотни километров в длину: возьмите с собой коньки или арендуйте наши!
Что входит в стоимость
Дополнительные расходы
Прокат коньков — 600 руб. /чел. (по желанию). Для аренды напишите нам, пожалуйста, заранее. Также вы можете взять с собой свои коньки.