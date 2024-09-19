В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.

Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.

Что вас ожидает: Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши. Во время поездки вы узнаете историю Култукского тракта, увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке, прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое. А также сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха. Важная информация: