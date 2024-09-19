Вас ждет поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра».
Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу.
Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши. Во время поездки вы узнаете историю Култукского тракта, увидите Байкал со смотровой площадки в Култуке, прогуляетесь по тропе на три озера: Изумрудное, Сказка и Мёртвое. А также сделаете красивые фотографии на фоне горы Шапка Мономаха. Важная информация:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
Ежедневно с 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка п. Култук
- Живописный култукский тракт
- Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
- Горная вершина Шапка Мономаха
- Черные реликтовые тополя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
- Обед в кафе. Средний чек - 600-1000 руб. /чел.
- Входной билет на территорию экопарка - июнь 500 руб. /чел, июль, август 1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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