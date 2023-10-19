Встречаемся и после завтрака отправляемся знакомиться с городом. Вы узнаете о прошлом и настоящем «Сибирского Парижа», как его называли когда-то, осмотрите его памятники архитектуры — церкви, особняки и старинные дома. Затем едем в посёлок Листвянка, вытянувшийся вдоль берега Байкала на 5 км и получивший своё имя из-за растущих вокруг лиственниц.

По пути заглянем в этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17-го века и другие постройки. После вы посмотрите на Шаман-камень и побываете в Байкальском музее, в экспозиции которого представлены обитатели озера.

По приезде прогуляемся по Листвянке и зайдём на рыбный и сувенирный рынки. Желающие смогут приобрести изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла и отведать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.

Вечером вернёмся в Иркутск и разместимся в гостинице. (Обед во время экскурсии, ужин — самостоятельно).